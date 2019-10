L’ex-joueur étoile Yao Ming sera-t-il le médiateur entre la NBA et la Chine

TOKYO — Yao Ming pourrait être le médiateur entre la NBA et la Chine.

Yao est l’ex-joueur étoile des Rockets de Houston et un membre du Temple de la renommée de la NBA. Chez lui, le géant est encore plus influent puisqu’il dirige l’Association chinoise de basketball et qu’il est l’une des personnalités les plus reconnues de son pays.

Le commissaire de la NBA Adam Silver aimerait lui parler — très bientôt.

«J’espère que Yao Ming et moi pourrons trouver un terrain d’entente, a dit Silver mardi. Mais il est très fâché en ce moment, et je le comprends.»

Silver s’est exprimé lors d’une conférence de presse à Tokyo avant un match préparatoire entre les Rockets et les champions en titre de la NBA, les Raptors de Toronto. Il a de nouveau défendu le directeur général des Rockets Daryl Morey, qui a émis un gazouillis la semaine dernière en faveur des manifestants anti-gouvernement à Hong Kong.

Ce gazouillis a depuis été effacé. Mais Silver a réitéré les valeurs de la NBA.

«Je suis conscient des conséquences, a-t-il dit. Nous ne nous excuserons pas à la Chine, car Daryl a le droit de s’exprimer librement. Je regrette que tant de gens (en Chine) soient fâchés, notamment des millions et des millions de partisans de la NBA.»

Silver a mentionné que son bureau avait discuté avec Yao et suggéré que les deux hommes se rencontrent lors de son passage à Shanghai mercredi. Les Lakers de Los Angeles et les Nets de Brooklyn disputeront un match préparatoire jeudi à Shanghai et un autre samedi à Shenzhen, la ville voisine de Hong Kong.

La chaîne de télévision d’État CCTV a indiqué qu’elle ne diffusera pas ces deux matchs préparatoires.

«Il ne fait aucun doute que le gazouillis de Daryl a atteint une corde sensible en Chine, a admis Silver. Je crois que Yao est extrêmement fâché en ce moment. Je ne suis pas certain qu’il accepte notre modèle d’affaires en ce moment.»

Silver a ajouté que Yao et lui «sont de bons amis depuis qu’il s’est joint à la ligue». Il a ajouté qu’ils devaient «trouver un terrain d’entente quant au système politique et aux croyances de l’autre».

Stephen Wade, The Associated Press