Le tirage de la Ligue des Champions de la Concacaf aura lieu le 9 décembre

Les dirigeants de la Concacaf ont annoncé que le tirage en vue du tournoi de la Ligue des Champions aura lieu le 9 décembre, à Mexico.

Le tirage permettra de déterminer les matchs de premier tour des 16 équipes qui y participeront, y compris l’Impact de Montréal.

Quinze formations sont déjà qualifiées, dont trois autres qui évoluent en MLS soit Atlanta United FC, le Los Angeles FC et le New York City FC.

Le champion de la Coupe MLS sera la 16e équipe, mais s’il s’agit de l’une des trois formations déjà incluses, l’honneur reviendra aux Sounders de Seattle.

Les matchs aller de la ronde initiale se tiendront entre le 18 et le 20 février et les matchs retour, une semaine plus tard. Les quarts de finale auront lieu entre le 10 et le 19 mars et les demi-finales suivront entre les 7 et 16 avril.

Le premier match de la grande finale sera joué entre les 28 et 30 avril et le second, entre les 5 et 7 mai.

La Presse canadienne