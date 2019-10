Récompenses instantanées pour le trio de Tatar-Danault-Gallagher

MONTRÉAL — Phillip Danault, Tomas Tatar et Brendan Gallagher ont fait du temps supplémentaire devant les écrans samedi matin et ils ont vite été récompensés.

L’un des meilleurs trios de la LNH à cinq contre cinq l’hiver dernier n’était pas l’ombre de lui-même depuis le retour au boulot cet automne. Les trois attaquants du Canadien se sont réunis pour une séance vidéo avant d’affronter les Blues de St. Louis et ont apporté des ajustements à leur jeu.

Le résultat? Les trois ont trouvé le fond du filet et ont amassé un total de sept points, aidant le Canadien à l’emporter 6-3.

«Ils avaient plus l’air du trio de la saison dernière, a reconnu l’entraîneur-chef Claude Julien après la rencontre. Ils ont joué un de leurs meilleurs matchs, d’ailleurs.»

Avant la partie face aux Blues, Danault, Tatar et Gallagher affichaient un différentiel combiné de moins-5 après quatre rencontres. Face aux Blues, les trois ont présenté un différentiel de plus-2.

«Lors des quatre premiers matchs, je pense que nous n’en avions joué qu’un vraiment bon. Les autres avaient été ordinaires, a mentionné Gallagher, auteur d’un but et deux aides face aux Blues. L’équipe compte sur nous et nous voulons avoir un impact.

«Nous nous sommes assis en tant que trio et avons parlé de certaines choses.»

Et qu’ont-ils vu à corriger dans cette séance vidéo?

«La ligne est mince entre le moment où nous devons nous appuyer et celui où nous devons nous disperser, a expliqué Gallagher. Nous sommes tous les trois assez bons pour gagner les batailles et protéger la rondelle. Quand nous avons le contrôle, nous devons nous disperser un peu, forcer l’adversaire à nous suivre et avoir confiance que notre coéquipier ne va pas commettre un revirement. Si vous restez proches, vous allez plutôt amener un autre défenseur dans l’action.

«C’est quand nous cherchons à récupérer la rondelle que nous devons nous appuyer.»

Gallagher a noté que le but inscrit par Danault face aux Blues était le résultat direct de cette façon d’approcher les choses.

Tatar et Danault ont laissé Gallagher dans le coin du territoire des Blues et il a fait fi de ses deux couvreurs pour remettre derrière le filet à Tatar. Ce dernier a ensuite remis devant à Danault, qui a marqué.

«C’était bien d’être tous récompensés avec un but, a admis Gallagher. Plusieurs choses dont nous avions parlées ont porté fruit.»

Pendant le camp, Julien avait lancé quelques flèches aux membres de ce trio. Il avait aussi fini par tenter certaines expériences avant de commencer la saison en réunissant les trois joueurs ensemble.

Jeudi face aux Red Wings de Detroit, Artturi Lehkonen a souvent pris la place de Tatar sur ce trio. Tout est finalement retombé en place face aux Blues.

«Nous voulons gagner et pour y parvenir, notre trio doit être efficace aux deux bouts de la patinoire, a noté Gallagher. C’est une chose de marquer des buts, mais nous devons aussi empêcher la rondelle de rentrer dans notre filet. La façon la plus facile d’y arriver, c’est en passant du temps en zone offensive.

«C’est ce que nous tenions à faire et c’était bien d’avoir un match comme ça (samedi).»

Après avoir aidé le Canadien à vaincre les champions en titre de la coupe Stanley, le trio de Danault devra maintenant trouver un moyen de freiner le Lightning de Tampa Bay, mardi.

Alexis Bélanger-Champagne, La Presse canadienne