Vladislav Kotkov offre une victoire de 4-3 en prolongation aux Saguenéens

CHICOUTIMI, Qc — Vladislav Kotkov a touché la cible en prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi ont vaincu l’Océanic de Rimouski 4-3, dimanche, au Centre Georges-Vézina.

Alors que l’Océanic procédait à un changement, Hendrix Lapierre a usé de patience avant d’envoyer Kotkov en échappée partielle. L’attaquant russe a décoché un tir des poignets précis qui a trompé la vigilance du gardien Colten Ellis. Il s’agissait de son septième but de la campagne.

Ce fut soirée de première chez les Saguenéens. L’espoir du Canadien de Montréal Rafaël Harvey-Pinard, Lapierre et William Dufour ont tous les trois enfilé l’aiguille pour une première fois cette saison. Lapierre et Dufour sont d’ailleurs admissibles au prochain repêchage de la LNH.

Alexis Shank a repoussé 26 rondelles pour la formation de Chicoutimi, qui venait de jouer un match intense contre les Remparts de Québec, vendredi.

L’Océanic tirait de l’arrière 3-1 en troisième période quand Adam Raska et Dmitry Zavgorodniy ont marqué deux buts pour niveler le pointage. Cédric Paré avait fait mouche pour une 12e fois cette saison, au premier engagement.

Alexis Lafrenière, qui est considéré comme le futur premier choix au prochain repêchage de la LNH, s’est fait complice des deux premiers buts de l’Océanic. Lafrenière domine la colonne des pointeurs de la LHJMQ avec 25 points, cinq de mieux que Paré.

Ellis a cédé quatre fois en 25 lancers pour les hommes de Serge Beausoleil.

Foreurs 2 Mooseheads 6

Benoit-Olivier Groulx et Raphaël Lavoie ont fait bouger les cordages à deux reprises en plus d’amasser deux mentions d’aide chacun et les Mooseheads d’Halifax ont écrasé les Foreurs de Val-d’Or 6-2.

Zack Jones a inscrit un but et une mention d’assistance, tandis que Jeffrey Burridge a complété la marque pour les Mooseheads, qui ont signé un quatrième gain consécutif.

Alexis Gravel a pour sa part réalisé 21 arrêts pour les locaux.

William Provost et Karl Boudrias ont répliqué du côté des Foreurs, qui ont raté cinq opportunités en avantage numérique. Jonathan Lemieux a repoussé 38 des 44 tirs dirigés vers lui dans une cause perdante.

Tigres 1 Remparts 4

Félix Bibeau a enfilé l’aiguille deux fois en avantage numérique lors des deux premières périodes pour aider les Remparts de Québec à vaincre les Tigres de Victoriaville 4-1.

James Malatesta et Andrew Coxhead ont également profité d’opportunités alors que les Remparts avaient l’avantage d’un homme pour sceller la victoire en troisième période. De l’autre côté de la patinoire, Carmine-Anthony Pagliarulo a bloqué 24 lancers.

Les Remparts ont récolté une quatrième victoire d’affilée.

Jérôme Gravel a été le seul buteur des Tigres, faisant mouche pour niveler la marque 1-1 en fin de première période. Il a également marqué un but en avantage numérique.

Tristan Côté-Cazenave a effectué 29 arrêts dans une cause perdante.

Seadogs 0 Wildcats 3

Jakob Pelletier a complété un tour du chapeau en plus de récolter deux mentions d’aide et les Wildcats des Moncton ont donné une leçon aux Seadogs de Saint-Jean en les écrasant 9-0.

Jerry McKenna a fait scintiller la lumière des buts à deux reprises, dont une fois en avantage numérique. Mark Rumsey a inscrit un but et deux aides, alors que Alexander Khovanov a touché la cible tout en récoltant cinq mentions d’assistance.

Mika Cyr et Zachary L’Heureux ont également noirci la feuille de pointage, dans ce festival offensif.

Les Wildcats ont inscrit trois buts en première période, deux en deuxième et quatre en troisième.

Charles-Antoine Lavallée a été invaincu en 21 tirs.

Zachary Bouthillier a été remplacé après le deuxième vingt, ayant accordé cinq buts en 40 minutes de jeu. Noah Patenaude a par la suite été parfait en neuf lancers, jusqu’à mi-chemin en troisième période. De retour devant le filet, Bouthillier a alloué quatre buts dans les neuf dernières minutes de jeu.

Huskies 4 Eagles 8

Adam McCormick, Shawn Boudrias, Ryan Francis et Egor Sokolov ont tous obtenu trois points dans une victoire facile de 8-4 des Eagles du Cap-Breton face aux Huskies de Rouyn-Noranda.

Boudrias a amassé deux buts et une aide tandis que McCormick, Francis et Sokolov ont tous récolté un but et deux mentions d’assistance pour les Eagles, qui ont mis fin à une séquence de deux revers.

Liam Kidney, Jarrett Baker et Ivan Ivan ont aussi touché la cible pour la formation du Cap-Breton, qui s’est mise en marche après avoir permis à ses adversaires de resserrer l’écart à 4-3 en deuxième période.

Louis-Filip Côté, Olivier-Luc Haché, Tyler Hinam et Vincent Marleau ont répliqué pour les Huskies, qui ont encaissé une deuxième défaite consécutive.

Kevin Mandolese a retrouvé le chemin de la victoire pour les Eagles grâce à 31 arrêts. La recrue Kevyn Brassard, qui a amorcé la partie pour les Huskies, et Zachary Emond ont tous deux alloué quatre buts dans la défaite.

Voltigeurs 6 Olympiques 2

Thimo Nickl a fait mouche à deux reprises en avantage numérique en deuxième période et les Voltigeurs de Drummondville ont signé un quatrième gain d’affilée en défaisant les Olympiques de Gatineau 6-2.

Jacob Dion et Xavier Simoneau, en désavantage numérique, ont amassé un but et deux mentions d’aide chacun. Isiah Campbell a marqué son cinquième but de la campagne, tandis que Fabian Hochegger a scellé la victoire en ajoutant un but à mi-chemin au troisième tiers.

Jacob Leblanc a pour sa part repoussé 26 des 28 rondelles dirigées vers lui.

Émile Hegarty-Aubin avait permis aux Olympiques de prendre les devants 1-0 en première période, mais les Voltigeurs ont répliqué avec quatre buts au deuxième engagement. Metis Roelens a profité d’un avantage numérique pour inscrire son quatrième filet.

Rémi Poirier a été chassé devant le filet des Olympiques, à 7:55 de la troisième période, après avoir concédé cinq buts en 20 lancers. Creed Jones a par la suite réalisé quatre arrêts.

La Presse canadienne