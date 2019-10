Le balayage face aux Nationals vient assombrir la saison des Cardinals

D’un coin d’un vestiaire triste est venue une évaluation positive de la saison des Cardinals de St. Louis.

«Les gens ne pensaient pas que nous serions ici, a déclaré le vétéran lanceur Adam Wainwright. Je pense que si vous aviez demandé aux partisans des Cardinals, au camp d’entraînement, s’ils seraient heureux de nous voir à la série de championnat, la plupart aurait probablement dit oui.»

De l’autre coin d’un vestiaire, quelques casiers plus loin, est venu un bilan plus sévère.

«Tout le monde nous comptait toujours pour battus, a fait remarquer le deuxième-but Kolten Wong. J’imagine que ceux qui ne nous aiment pas peuvent être d’accord avec nous que nous ne formons pas la meilleure équipe en ce moment.

Ils ont tous les deux raison. Les Cardinals ont surpassé les attentes et ont surmonté un recul de cinq parties et demi au classement, en juin, pour remporter le titre de la section Centrale de la Ligue nationale et accéder à la série de championnat.

Toutefois, 48 retraits au bâton et une récolte de six points lors d’un balayage en quatre matchs face aux Nationals de Washington font ombrage à une saison de croissance à St. Louis. Une saison qui, croient les joueurs des Cardinals, donne le coup d’envoi à d’autres campagnes victorieuses.

«Fier de ce groupe», a tranché Yadier Molina, le vétéran receveur et leader dans le vestiaire.

«Nous avons un bon groupe de gars qui tiennent à gagner. C’est certain que nous n’avons pas bien joué, nous n’avons pas produit à l’attaque, mais ça fait partie du baseball. Nous devons apprendre de tout ça et tourner la page.»

Comme l’a dit Wong, il s’agit d’une conclusion difficile, mais les Cardinals vont s’en remettre. Et l’athlète de 29 ans avait plein de belles choses à dire au sujet des progrès de son équipe.

«Je ne peux pas insister davantage sur le fait que j’aime chaque personne dans ce vestiaire, a déclaré Wong. Même si tout le monde, continuellement, nous voyait battus d’avance, ça nous a rapproché, ç’a fait de nous des frères.»

Les liens positifs entre 2019 et 2020 sont évidents. Les Cardinals ont trouvé un as en Jack Flaherty, un artilleur de 23 ans, et un solide numéro 2 en Dakota Hudson, de deux ans son aîné. Le noyau de frappeurs qui est tombé en léthargie face à Washington est dans la fleur de l’âge.

Après une première campagne au poste de gérant, Mike Shildt a créé de solides contacts avec ses jeunes joueurs et se montre optimiste.

«Il s’agit d’une équipe complète qui vient tout juste de finir de performer et de compétitionner, a-t-il analysé. Mais l’expérience est un bon professeur. Vous voulez toujours vous en servir pour grandir. C’est ce que nous allons faire.»

Quelques heures après qu’un faible ballon eut tombé entre lui, Wong et le premier-but Paul Goldschmidt durant la désastreuse première manche du quatrième manche, le voltigeur de droite Jose Martinez regardait déjà vers le futur dans le but de savoir quoi retirer des leçons apprises.

«Maintenant, nous avons une idée de ce qu’il faut faire pour gagner. Ce fut une année plaisante. Souhaitons que rien ne changera ici.»

Le voltigeur de gauche Marcell Ozuna pourrait devenir joueur autonome, mais sa saison ne s’est pas terminée sur une note très joyeuse: trois coups sûrs en 16 visites au marbre avec huit retraits sur des prises pendant la série de championnat, après des récoltes de 29 circuits et 89 points produits durant la saison.

Toutefois, la question la plus importante chez les Cardinals tourne autour de l’avenir de Wainwright, qui est âgé de 38 ans et qui n’écarte pas la possibilité d’un retour, l’an prochain, pour une 15e campagne dans les Ligues majeures.

«Je n’y ai même pas pensé, a déclaré Wainwright. Nous allons en parler au cours des deux prochaines semaines.»

Si Wainwright, détenteur d’un dossier de 14-10 et d’une moyenne de 4,19 cette saison, parle à ses coéquipiers, la discussion ne durera pas longtemps. Goldschmidt soutient que Wainwright a prouvé qu’il pouvait encore lancer, et il pourrait jouer le rôle de mentor auprès des plus jeunes lanceurs, ajoute le premier-but des Cardinals.

«Je veux vraiment jouer une autre année avec ce gars, alors j’espère qu’il reviendra», a mentionné Molina.

La tentative de remontée des Cardinals lors du septième match est une démonstration, selon plusieurs, de la combativité qu’ils ont affichée pendant toute la saison — et qui devrait accompagner l’équipe l’année prochaine.

«Il y a eu beaucoup de points positifs, mais pas suffisamment.»

Stephen Whyno, The Associated Press