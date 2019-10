Les Alouettes et les Tiger-Cats ont montré à quel point ils se détestent

MONTRÉAL — Les Alouettes et les Tiger-Cats ont montré samedi qu’elles sont les deux meilleures équipes dans l’Est. Elles ont aussi démontré qu’elles se détestent. Passionnément.

Après presque tous les jeux, les joueurs des deux équipes ont longuement échangé et quelques coups salauds ont même été distribués.

«Je pense que les deux équipes s’haïssent pas mal, a admis — sourire aux lèvres — le centre Kristian Matte après la rencontre. C’est peut-être fort comme terme, mais je pense que c’est la vérité. De notre côté, je voulais leur montrer qu’on joue du football physique. Je voulais leur laisser un goût amer dans la bouche.

«Ça se voyait dans leurs yeux qu’ils ont dû livrer une bonne bagarre aujourd’hui, a ajouté le vétéran. Leur défense a vu qu’on pouvait faire avancer le ballon sur le terrain. Je pense qu’on s’est beaucoup améliorés depuis la dernière fois que nous les avons affrontés, tout comme eux d’ailleurs. Mais je pense qu’on les a surpris, plus que ce à quoi ils s’attendaient. On n’a pas joué un match complet en plus: au troisième quart, on a lâché un peu.»

Plusieurs joueurs des Tiger-Cats ne se laissent pas prier pour embarquer dans ce petit jeu, d’ailleurs.

«Un gars comme Simoni Lawrence, ça fait quelques années qu’il est nommé le joueur qui fait le plus de ‘trash talk’ (par les autres joueurs de la ligue), a noté Matte. Pendant le match, les gros bonhommes en avant on est plus tranquilles, alors ça jase pas mal. On en rit bien après la rencontre. Mais je pense vraiment qu’ils ne souhaitent pas tant que ça que nous les affrontions en finale de l’Est. Nous, on veut les affronter et les frapper de nouveau.»

L’entraîneur-chef Khari Jones n’est pas tout à fait d’accord avec Matte. Il trouve que c’est allé trop loin, samedi.

«On doit jouer avec ce genre d’émotions, mais je sais aussi qu’il faut porter plus d’attention aux détails, a-t-il souligné. Nous avons été sortis de notre jeu. C’était un peu trop intense à mon goût. Il faut avoir un peu plus de contrôle sur cet aspect.»

Jones estimait également que sa formation n’avait pas offert sa meilleure performance dans ce revers de 38-26.

«Nous avons bien amorcé la rencontre, mais la deuxième demie n’a pas aussi bien été pour nous. Nous avons des choses sur lesquelles travailler. (…) Mais j’ai vu de bonnes choses. Il ne faut pas oublier que ce n’était pas nos partants.»

Les Alouettes savent depuis un mois maintenant qu’ils sont qualifiés pour les éliminatoires de la LCF. Sans dire que l’équipe s’est un peu relâchée, on ne peut pas prétendre que les deux dernières sorties des Oiseaux ont été convaincantes.

L’équipe devra se ressaisir rapidement si elle ne veut pas se faire surprendre par les Eskimos d’Edmonton en demi-finale de l’Est. En attendant, il lui reste une répétition générale vendredi, contre le Rouge et Noir, à Ottawa.

