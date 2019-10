Auteur du but vainqueur face aux Flames, Little avait encerclé la date de samedi

REGINA — Bryan Little a choisi une scène de prestige pour marquer son premier but de la saison.

Little a trouvé le fond du filet en prolongation pour mener les Jets de Winnipeg vers une victoire de 2-1 contre les Flames de Calgary lors de la Classique Héritage, disputée sous la neige samedi soir à Regina.

Le vétéran de 31 ans a mis fin à la rencontre à 3:04 de la période additionnelle, complétant une poussée à deux contre un avec Kyle Connor.

«C’est vraiment agréable, a déclaré Little. C’est l’un de ces matchs où je n’ai eu à peu près aucune occasion (de marquer). Puis, vous profitez d’un deux contre un en prolongation. J’avouerai que je n’ai pas eu à faire grand-chose. Je n’ai fait que patiner vers le filet et placer mon bâton sur la glace. Kyle m’a fait une très belle passe. Mais il n’y a pas de doute que ça procure une grande sensation.»

À sa 13e saison dans la LNH — et le joueur comptant le plus d’années d’ancienneté chez les Jets —, Little n’avait pas pu participer à la Classique Héritage de 2016 à Winnipeg, contre les Oilers d’Edmonton, à cause d’une blessure à genou.

«C’est sûr que c’était frustrant de devoir rester sur les lignes de côté la dernière fois et de ne pas pouvoir vivre pareille expérience», a déclaré Little, qui a raté les neuf premiers matchs de la raison en raison d’une commotion cérébrale.

«Lorsque j’ai appris que nous allions jouer à l’extérieur, j’ai encerclé la date sur le calendrier, a aussi confié Little. Ç’a certainement répondu à mes attentes.»

Le défenseur Josh Morrissey a permis (6-6-0) aux Jets d’égaler le score en troisième période. Le gardien Connor Hellebuyck a mérité la victoire après une performance de 29 arrêts.

Elias Lindholm, au deuxième vingt, avait permis aux Flames (6-5-2) d’ouvrir la marque. À son premier départ lors d’un match en plein air, David Rittich a réalisé 43 arrêts devant le filet des Flames.

Neige et électricité

Le 28e match en plein air dans la LNH depuis 2003 a été un rendez-vous entre deux équipes des Prairies au stade Mosaic. C’était par ailleurs la première fois qu’un duel à l’extérieur était disputé sur un site neutre.

L’enceinte de 33 350 sièges, bâtie en 2017 pour devenir le nouveau domicile des Roughriders de la Saskatchewan de la Ligue canadienne de football, était remplie à craquer et regroupait des partisans vêtus du rouge des Flames, du bleu des Jets, et du vert des Roughriders.

«Dès que nous sommes sortis du tunnel, on pouvait sentir l’électricité qui se dégageait de la foule, a déclaré Morrissey.

«Le stade était plein et en tant que joueur, il s’agissait d’un moment extraordinaire. Je crois que la ville et la province ont vraiment savouré l’événement.»

Alors que le mercure avait atteint 17 degrés Celsius la veille, les nuages et les vents se sont installés au point où la température a chuté sous le point de congélation samedi.

Des rafales variant entre 28 et 43 km/h ont créé un refroidissement éolien de moins-10 au moment de la première mise en jeu, à 20 h, heure de la Saskatchewan.

Quelques heures avant le début du match, la neige avait déjà commencé à tomber sur le stade Mosaic et s’est intensifiée après la mise en jeu d’ouverture.

Alors que la neige s’accumulait entre les passages des pelles sur la patinoire, le maniement de la rondelle, les passes et les tirs sont devenus de plus en plus difficile à réaliser.

«Ça me semble correct, a affirmé l’attaquant Matthew Tkachuk, des Flames. Ça donne l’impression que c’est ce que devrait être le hockey, et c’est de cette façon que les légendes du passé jouaient lorsqu’ils ont grandi.

«Vous entendez souvent les grands joueurs parler de leur enfance et du fait qu’ils ont joué sur des patinoires extérieures. C’est plaisant de jouer dans un environnement où il neige. Ça rend la glace plus lente, vous tombez, vous perdez la rondelle, elle bondit de tous les côtés. Nous savions qu’il n’y aurait pas beaucoup de buts et ç’a été très amusant.»

Peut-être n’y a-t-il pas eu beaucoup de buts, mais ça n’a pas empêché les deux formations de se donner de nombreuses chances de marquer, alors qu’elles comptaient toutes deux 26 tirs aux buts après 40 minutes.

Lindholm a profité d’une supériorité numérique pour marquer le premier but du match à 14:47 de la période médiane — et son 7e de la saison, un sommet chez les Flames — après avoir reçu une passe de Johnny Gaudreau.

L’entraîneur-chef des Jets Paul Maurice a demandé une contestation vidéo — sans succès —, croyant que Tkachuk avait réussi à garder la rondelle en zone adverse en la rabattant alors qu’elle se trouvait en haut de ses épaules.

Les Jets ont à leur tour tiré avantage d’une supériorité numérique lorsque Morrissey a déjoué Rittich d’un tir du côté de la mitaine à 15:49. Il s’agissait du premier but des Jets lors d’un match en plein air, eux qui avait été blanchis 3-0 par les Oilers en 2016.

En prolongation, les Jets n’ont pas su profiter d’un avantage numérique en prolongation. Avec quelques secondes à écouler à la punition à Sean Monahan, le capitaine Blake Wheeler a vu son tir donner contre la barre horizontale.

Donna Spencer, La Presse canadienne