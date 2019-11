Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à un festival du jeu vidéo à Montréal

MONTRÉAL — Quelque 10 000 visiteurs, des amateurs de jeux vidéo, mais aussi des gens de l’industrie, sont attendus au festival MEGA+MIGS, qui a pris samedi son envol jusqu’à mardi au Grand Quai du Port de Montréal.

Il s’agit d’une première d’envergure puisque le MEGA+MIGS est né de la fusion de ces deux événements très courus dans le domaine. L’objectif de cette union est de faire de cet événement au Québec un incontournable sur la scène mondiale, explique un porte-parole de l’événement Jean-Martin Aussant, directeur général de la Coop La Guilde.

«En fait c’est l’union de deux événements qui existaient déjà, le MEGA et le MIGS. Historiquement, le MEGA c’est l’événement grand public qui est organisé par la Coop La Guilde. Le MIGS est plutôt pour les professionnels de l’industrie et c’est organisé par l’Alliance numérique», explique-t-il.

«Cette année, on organise les deux ensemble en même temps, ce qui va en faire de loin le plus grand festival du jeu vidéo au Canada. Ça va vraiment être un événement d’une ampleur jamais vu à Montréal pour le jeu vidéo.»

Selon M. Aussant, Montréal est déjà la troisième plaque tournante de l’industrie dans le monde, après le Japon et la Californie. Il rappelle d’ailleurs que l’industrie du jeu vidéo fait vivre des milliers de travailleurs au Québec, dans une industrie appelée à croître davantage.

«À mon sens, le jeu vidéo est à l’aube de son développement avec les multiples applications qu’on ne soupçonne pas encore, mais qu’on développe en ce moment», affirme M. Aussant.

Le coup d’envoi du MEGA+MIGS laisse toute la place aux familles ce week-end et aux amateurs de jeux vidéo qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.

Les connaisseurs seront sans doute comblés par les kiosques des géants de l’industrie, tels qu’Ubisoft (Education, Rainbow 6 Siege, For Honor, Assassin’s Creed Odyssey), EA (Série EA Sports, The Sims, Plants vs Zombies), Ludia (Jurassic World Live, What’s Your Story, Dragons: Rise of Berk), Gearbox (Borderlands 3) et Red Barrels (Outlast & Outlast II). Il y a aussi des studios indépendants parmi les exposants, dont les plus reconnus du Québec comme Thunder Lotus (Spiritfarer), Panache (Ancestors: The Humankind Odyssey), et Outerminds.

Lundi et mardi, ce sera au tour des professionnels de s’y donner rendez-vous dans le cadre de multiples conférences portant sur les rouages de l’industrie avec de nombreuses personnalités.