Les Eagles retrouveront un adversaire familier lundi soir en Eli Manning

PHILADELPHIE — Tout ce que les Eagles de Philadelphie doivent faire pour freiner leur série de trois revers est de battre un quart qui n’a pas joué depuis trois mois, et qui ne les a pas battus en trois ans.

Mais ce n’est pas si simple dans la NFL.

Les Eagles (5-7) affronteront un adversaire familier alors qu’ils accueilleront les Giants de New York (2-10) lundi soir. Eli Manning devrait effectuer son premier départ depuis la deuxième semaine d’activités en raison d’une élongation musculaire à la cheville de la recrue Daniel Jones.

Manning, nommé joueur par excellence du Super Bowl à deux reprises au fil de sa carrière, présente une fiche de 10-20 contre les Eagles. Sa dernière victoire contre eux remonte au 6 novembre 2016. Il est maintenant un quart réserviste payé 23 millions $US qui pourrait se mettre en valeur, dans l’espoir d’être approché par une autre équipe en vue de la saison 2020.

«Ça ne me préoccupe pas, a confié Manning. J’essaie de me retrouver sur le terrain, de jouer avec intensité, d’être performant et d’obtenir la victoire pour l’équipe. Cette équipe a de toute évidence connu sa part d’ennuis. Les gars travaillent fort et font tout en leur possible, et ils méritent d’être récompensés pour leurs efforts.»

Puisque ce sera Manning et non Jones au poste de quart, le défi sera différent pour la défensive des Eagles, qui a été démolie par le quart Ryan Fitzpatrick la semaine dernière. Jones opte souvent pour un jeu préétabli et aime bien se déplacer derrière la ligne de mêlée, tandis que Manning est la plupart du temps immobile et préfère se fier à son bras.

«Jones conserve le ballon un peu plus dans la pochette protectrice, a noté le coordonnateur défensif des Eagles Jim Schwartz. Nous savons qu’Eli ne le gardera pas bien longtemps. Le ballon va partir assez rapidement. Ils disposeront des mêmes atouts en attaque. Ils disposent de bons fabricants de jeux, et d’un bon demi-offensif. Ce sera important de déployer notre couverture défensive rapidement, d’atteindre leur quart rapidement et de briser leur synchronisme au niveau du jeu aérien, surtout à cause d’Eli, parce que c’est un quart qui a du rythme.»

Les Giants ont encaissé huit défaites consécutives, mais ils pourraient saboter les chances des Eagles de participer aux éliminatoires de la NFL en l’emportant. En dépit de leur piètre fiche, les Eagles pourraient obtenir le titre de la section Est de l’Association nationale s’ils gagnent leurs quatre derniers matchs du calendrier régulier.

