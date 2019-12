Selon le d-g des IceDogs, le travail des deux équipes a sauvé la vie de Tynan

ST. CATHARINES, Ont. — N’eût été du travail de collaboration du personnel médical des IceDogs de Niagara et des Knights de London, le gardien de but Tucker Tynan aurait pu perdre la vie sur la patinoire, jeudi soir, après l’effrayante blessure dont il a été victime lors d’un match de la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

C’est ce qu’a relaté vendredi le directeur général des IceDogs, Joey Burke, lors d’une rencontre avec les médias dont certains segments ont été publiés sur le compte Twitter de l’équipe.

«Il y a eu un moment hier soir où il aurait pu mourir sur la glace à cause de la perte de sang», a affirmé Burke.

«Tout le monde a travaillé de concert hier soir et a vraiment géré le tout de façon extrêmement admirable, a-t-il ajouté. Je suis absolument persuadé que le travail de tout le monde, ensemble, a véritablement sauvé la vie de ce jeune homme. Et, bien sûr, c’est la chose la plus importante.»

Burke dit avoir passé la soirée de jeudi à l’hôpital avec la mère de Tynan et la famille d’accueil du jeune joueur.

«Ç’a certainement été une journée éprouvante pour nous, mais le pire est derrière nous et nous avons hâte de travailler ensemble et aller de l’avant», a-t-il déclaré.

Plus tôt vendredi, par l’entremise de son compte Twitter, Tynan a écrit avoir hâte de revenir au jeu. Par ailleurs, il n’a pas manqué d’afficher toute sa reconnaissance pour les nombreux messages de soutien qu’il a reçus dans les minutes et les heures qui ont suivi le terrifiant incident.

«Je tenais à dire merci à tout le monde pour les bons mots, vraiment, ils signifient plus que ce que tout le monde peut imaginer. Une situation malheureuse, j’ai hâte de guérir et de revenir plus fort et en meilleure santé qu’avant.»

Tynan a dû se faire opérer après avoir été coupé à une cuisse par une lame de patin après 40 secondes de jeu en deuxième période.

Il a été blessé lorsqu’un joueur des Knights est entré en collision avec lui, alors que le gardien se trouvait dans son demi-cercle. Il est tombé sur la patinoire et a semblé saisir sa jambe droite au moment où une importante mare de sang se formait sur la glace.

L’incident est rapidement devenu viral et de nombreux observateurs du hockey se sont montrés très inquiets à la vue des images pour le moins angoissantes.

Les Knights menaient 2-1 lorsque le match a été interrompu et la ligue a décidé de mettre fin à la rencontre peu de temps après.

Également vendredi, les IceDogs ont annoncé que les deux matchs prévus ce week-end, à l’étranger, ont été reportés «pour permettre aux joueurs des IceDogs de gérer les événements et d’avoir accès à des ressources qui leur donneront le soutien nécessaire». Aucune date de reprise n’a encore été fixée.

Tynan en est à sa première saison dans la Ligue de l’Ontario. Il présente une fiche de 11-8-4 et une moyenne de buts alloués de 3,80 en 23 parties.

La Presse canadienne