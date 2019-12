Les Titans décrochent un billet pour les éliminatoires grâce à un gain de 35-14

HOUSTON — Derrick Henry et les Titans du Tennessee se sont frayé un chemin jusqu’aux éliminatoires en battant les Texans de Houston 35-14, dimanche.

La formation de Houston avait choisi de laisser de côté plusieurs partants en vue de leur duel de la semaine prochaine face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Henry a récolté 211 verges par la passe, un sommet cette saison, et a inscrit trois touchés dans la victoire des siens. Les Texans avaient battu les Titans il y a deux semaines pour prendre le contrôle de la section Sud de l’Américaine et ont décroché le titre de la section la semaine dernière, ce qui leur a permis de donner du repos au quart-arrière Deshaun Watson et plusieurs autres joueurs clés de l’organisation.

Les Titans ont obtenu un premier gain à Houston depuis le 1er janvier 2012. La formation du Tennessee, qui rendra visite aux Patriots le week-end prochain, a obtenu son billet pour les éliminatoires pour la deuxième fois en trois saisons et pour la première fois depuis l’arrivée de Mike Vrabel à la tête de l’équipe.

Vrabel fera face à son ancienne équipe avec laquelle il a remporté trois fois le Super Bowl.

«Je ne suis pas émotif, a déclaré Vrabel. Je sais ce qui s’en vient et je dois me concentrer sur les Patriots et sur comment je vais préparer mes gars à jouer sur la pelouse adverse. C’est carrément se lancer dans un nid de vipères.»

Ryan Tannehill a lancé deux passes de touché et a récolté 198 verges par la voie des airs pour les Titans. Le quart-arrière amorcera pour la première fois en huit saisons un match éliminatoire dimanche prochain. Le receveur recrue A.J. Brown a récolté 124 verges par la passe et a inscrit un majeur.

L’entraîneur des Texans, Bill O’Brien, a choisi AJ McCarron pour débuter le match en remplacement de Watson. La présence du quart-arrière était toujours incertaine en raison d’une blessure au dos, mais avait obtenu le feu vert pour disputer la rencontre. Le receveur DeAndre Hopkins était également disponible pour la rencontre, mais n’a pas été employé. Kenny Stills, Laremy Tunsil et D.J. Reader ont également été laissés de côté.

«Une fois que nous nous approchions du match, il était clair que nous n’allions pas bouger de positionnement au classement, a reconnu O’Brien. Alors nous avons décidé de faire ce qui était le mieux pour notre équipe.»

McCarron a lancé une interception et a inscrit un touché par la course. Il a également récolté 225 verges de gains par la voie des airs.

Les Texans affronteront les Bills de Buffalo la semaine prochaine.

