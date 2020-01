L’attaquant du Canadien Ilya Kovalchuk n’affrontera pas les Penguins

BROSSARD, Qc — Les débuts d’Ilya Kovalchuk dans l’uniforme du Canadien de Montréal n’auront pas lieu samedi soir face aux Penguins de Pittsburgh.

L’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, a confirmé l’information après l’entraînement matinal auquel Kovalchuk n’a pas participé.

La veille, le directeur général Marc Bergevin avait rappelé que Kovalchuk devait d’abord obtenir son permis de travail.

«Il est parti très tôt ce matin (de Miami). Nous n’avons pas discuté de plein de choses. Nous nous sommes salués et avons jasé un peu, a dit Julien au sujet de sa première discussion avec Kovalchuk. Le reste va suivre. Nous allons lui donner le temps de s’acclimater. Il doit aussi passer un examen médical avant de sauter sur la patinoire.»

Si tout va bien, Kovalchuk devrait participer à un premier entraînement dimanche. On en saura alors un peu plus sur le rôle que la direction du Tricolore espère voir l’attaquant russe âgé de 36 ans remplir.

«Sur l’avantage numérique, il est un peu comme (Shea) Weber et les équipes tentent de l’empêcher de tirer, a noté Julien quand il a été questionné sur ses souvenirs de Kovalchuk. Il a peut-être vieilli, mais il possède toujours un bon tir.»

Kovalchuk a accepté un contrat à deux volets d’une valeur de 700 000 $US dans la LNH, vendredi.

Sélectionné au premier rang du repêchage de la ligue par les Thrashers d’Atlanta en 2001, Kovalchuk a accumulé 436 buts et 423 aides en 897 parties dans la LNH avec les Thrashers, les Devils du New Jersey et les Kings de Los Angeles.

Kovalchuk a toutefois été limité à trois buts et six aides en 17 matchs avec les Kings cette saison. Son contrat a été résilié le 17 décembre, puisque Kovalchuk n’était plus dans les plans de l’équipe.

Les Kings avaient précédemment accordé un contrat de trois saisons et 18,75 millions $ à Kovalchuk lors de l’été 2018. Kovalchuk effectuait un retour dans le circuit Bettman après un séjour de cinq saisons dans la Ligue continentale de hockey (KHL), avec le SKA Saint-Pétersbourg. Il était rentré en Russie même s’il était toujours sous contrat avec les Devils, après avoir écoulé seulement trois saisons d’un contrat de 15 campagnes et 100 millions $ avec eux.

Sa dernière sortie remonte au 9 novembre, au Centre Bell face au Canadien. Il s’entraînait en Floride depuis son divorce avec les Kings.

Alexis Bélanger-Champagne, La Presse canadienne