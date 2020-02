Ryu est prêt pour de nouvelles responsabilités avec les Blue Jays

DUNEDIN, Fla. — Hyun-Jin Ryu est clairement l’as de la rotation avec son nouveau club, et il est conscient de la pression et de la responsabilité que ça amène.

«Les victoires sont le fruit d’efforts communs, a dit Ryu via un interprète, jeudi. En même temps, je réalise qu’il y a des attentes avec ce type de contrat. Je sais exactement ce que les Blue Jays veulent voir de moi.»

Toronto a besoin de stabilité dans la rotation; l’an dernier, les Blue Jays ont utilisé pas moins de 21 lanceurs partants.

Ryu a signé un contrat de 80 M $ pour quatre ans, lui qui a fini deuxième au scrutin du Cy Young de la Nationale l’an dernier, avec les Dodgers de Los Angeles.

Ryu a été le seul à obtenir un vote de première place à part le récipiendaire, Jacob deGrom. Avec les Dodgers, il était plus ou moins dans l’ombre de Clayton Kershaw et Walker Buehler.

Ryu a montré une fiche de 14-5 et une moyenne de 2,32. Il a toutefois fait une seule apparition au premier tour des séries, où les Dodgers ont été écartés en cinq matches par les Nationals de Washington.

Les Blue Jays ont perdu 95 matchs en 2019 mais avec eux, le Sud-Coréen peut montrer qu’il fait encore partie de l’élite du baseball majeur.

Ryu, qui aura 33 ans le mois prochain, a commencé à progresser en 2018 avec un rendement de 7-3 et une moyenne de 1,97, en 15 départs. Le gaucher a par la suite accepté une offre de 17,9 M pour un an de plus avec Los Angeles.

L’an dernier, il a effectué 29 départs et a lancé pendant 182 manches et deux tiers. Il n’a accordé que trois points en mai et aussi tardivement que la mi-août, sa moyenne se trouvait à moins que 2,00.

Ayant répondu à quelques interrogations sur sa durabilité, Ryu veut se préparer pour cette saison en répétant ce qui a fonctionné dans le passé.

«Je me prépare progressivement, je ne force pas vraiment les choses, a t-il déclaré jeudi, après le premier entraînement des lanceurs et des receveurs, chez les Blue Jays. Je veux m’assurer que mon corps puisse composer avec différentes charges de travail. Je pense que j’ai assez bien réussi dans le passé, alors j’essaie de faire la même chose.»

Les Jays ont aussi attiré les droitiers Tanner Roark et Shun Yamaguchi, en plus d’acquérir le droitier Chase Anderson dans un échange. Une rotation améliorée pourrait rapporter des dividendes, d’autant plus que l’équipe a de nombreux jeunes joueurs prometteurs.

Vladimir Guerrero fils aura 21 ans le mois prochain, tandis que Bo Bichette et Cavan Biggio ont également acquis une bonne expérience la saison dernière.

Ryu offre à Toronto un vétéran aguerri du côté des lanceurs.

«J’étais vraiment excité quand j’ai su qu’il se joignait à nous, a dit le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. Il a été l’un des meilleurs lanceurs du baseball l’an dernier. Nous avons obtenu un as.»

Noah Trister, The Associated Press