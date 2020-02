Les pourparlers avec les Wet’suwet’en doivent s’étirer jusque tard dans la nuit

SMITHERS, C.-B. — Les chefs héréditaires Wet’suwet’en se sont entretenus avec des ministres pour une deuxième journée, vendredi, afin de dénouer l’impasse qui a déclenché des manifestations un peu partout au pays et entraîné des perturbations ferroviaires depuis trois semaines.

Un ancien député fédéral qui assure la liaison entre les deux parties a toutefois mis en garde contre l’attente d’une résolution rapide qui réglerait toutes les questions sur la table.

La ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique, Scott Fraser, ont entamé jeudi après-midi des discussions très attendues avec les chefs héréditaires. Ils étaient de retour aux bureaux des Wet’suwet’en le lendemain matin, à Smithers, et leur rencontre était toujours en cours en fin de soirée vendredi.

Un porte-parole de la ministre Bennett a indiqué que les pourparlers s’étireraient jusque dans la nuit et qu’il n’y aurait peut-être aucune mise à jour avant samedi matin.

Les deux ministres se sont dits ouverts à poursuivre le dialogue au cours du week-end.

L’opposition des chefs héréditaires au passage d’un gazoduc sur leur territoire traditionnel, couplée à leurs efforts pour limiter la présence policière chez eux, a déclenché des manifestations de soutien à travers le pays, perturbant le service ferroviaire et l’économie canadienne.

Les chefs héréditaires ont qualifié cette ronde de négociations de «première étape», notant que le premier ministre Justin Trudeau et son homologue provincial, John Horgan, avaient refusé de se joindre à eux.

Mme Bennett a semblé laisser la porte ouverte, vendredi, à une éventuelle rencontre impliquant les deux premiers ministres. «Nous devons travailler fort. Nous aimerions qu’une réunion avec les premiers ministres soit une bonne réunion, et nous devons encore travailler», a-t-elle déclaré avant d’entrer dans les bureaux des Wet’suwet’en.

Le premier ministre Horgan a déclaré n’avoir aucune intention de se rendre à Smithers dans un futur proche.

Nathan Cullen, un ancien député fédéral néo-démocrate qui assure la liaison entre les gouvernements et les chefs, a déclaré que beaucoup de travail avait été accompli, mais qu’il était peu probable que les parties parviennent à une entente large vendredi.

Il est important d’établir la confiance pour parvenir à des solutions, et celles-ci doivent être trouvées à une table de négociation, a-t-il fait valoir.

«Pour les gens qui s’attendent une résolution complète et finale de cette question après une journée et demie de pourparlers, je pense que c’est une attente très, très élevée», a-t-il déclaré.

Coastal GasLink prend une pause

Avant le début de la réunion de jeudi, la GRC et l’entreprise Coastal GasLink, promoteur du gazoduc contesté, avaient déclaré qu’elles acceptaient les conditions des chefs pour permettre aux discussions de progresser. La compagnie de gaz naturel a donc consenti à une pause de deux jours dans ses activités dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, tandis que la GRC s’est engagée à mettre fin aux patrouilles le long d’une route critique, pendant le déroulement des négociations.

Le différend sur le projet de gazoduc a commencé il y a des mois, mais les tensions ont commencé à augmenter le 31 décembre, lorsque la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé à l’entreprise une injonction interdisant toute obstruction des routes, ponts ou chantiers sur le territoire des Wet’suwet’en.

La GRC est intervenue le 6 février pour faire appliquer cette injonction.

Quelques heures plus tard, des manifestants ont commencé à bloquer le trafic ferroviaire près de Belleville, en Ontario, empêchant le transport de marchandises et de passagers. D’autres chemins de fer ont ensuite été bloqués, notamment à Kanesatake, au sud de Montréal, et à Listuguj, en Gaspésie.

Via Rail a indiqué vendredi que la plupart de ses services reprendront graduellement, y compris les liaisons entre Toronto et Montréal et Toronto et Ottawa à compter de mardi.

De plus, Via Rail a affirmé qu’un train circulera de Toronto à Vancouver mercredi et reviendra dans la direction opposée deux jours plus tard, le 6 mars.

Kahnawake offre ses «Peacekeepers»

Le Conseil mohawk de Kahnawake a proposé que ses «Peacekeepers» dirigent une force de police autochtone temporaire pour patrouiller dans le territoire de la Première Nation en Colombie-Britannique.

Le grand chef de Kahnawake, Joseph Norton, a affirmé que cette solution permettrait à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de se retirer complètement du secteur pendant que les chefs héréditaires et les représentants des gouvernements négocient.

La GRC a dit être au courant d’une telle offre, mais la sergente Janelle Shoihet a fait valoir que toute décision concernant la prestation des services de police devrait inclure les gouvernements provincial et fédéral et les parties concernées.

Elle a affirmé qu’un certain nombre d’éléments devraient être examinés, notamment les lois provinciales et fédérales, les normes policières, les juridictions et les coûts.

Mme Shoihet a indiqué que la GRC restait déterminée à poursuivre les discussions alors qu’elle examine les solutions à court et à long terme.

Hina Alam, La Presse canadienne