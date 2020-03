Ottawa tente de distribuer plus rapidement l’aide fédérale aux particuliers

OTTAWA — «L’aide s’en vient», a promis Justin Trudeau mercredi matin.

Le premier ministre a dit que la «prestation canadienne d’urgence» distribuera 2000 $ par mois pendant quatre mois à tout Canadien qui en a besoin.

Pour avoir accès à cet argent, il faut faire une demande et la fonction publique fédérale a de la difficulté à gérer les centaines de milliers de demandes d’assurance-emploi qui lui sont acheminées.

Un portail sera mis en place dans quelques jours, a indiqué M. Trudeau, évoquant la date du 6 avril. Les personnes qui utiliseront ce portail recevront de l’argent «dans les 10 jours», a assuré le premier ministre Trudeau.

«C’est énormément de gens qu’il faut aider dans un très court délai et on a besoin de développer des systèmes rapides mais fiables pour pouvoir le faire», a plaidé M. Trudeau.

Son ministère des Finances a publié un communiqué pour expliquer cette nouvelle prestation canadienne d’urgence (PCU).

«La PCU constituerait une combinaison plus simple et plus accessible de l’Allocation de soins d’urgence et de l’Allocation de soutien d’urgence, annoncées antérieurement», a-t-on écrit.

Cette prestation vise, essentiellement, tous les Canadiens qui ne reçoivent plus de salaire.

«La PCU viserait les Canadiens qui ont perdu leur emploi, qui tombent malades, qui sont mis en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne atteinte de la COVID 19, ainsi que les parents qui doivent cesser de travailler pour s’occuper d’enfants malades ou qui doivent rester à la maison en raison de la fermeture des écoles et des garderies», a-t-on détaillé.

La prestation s’applique aussi aux travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi et à ceux qui ont toujours un emploi mais qui ne reçoivent plus de salaire à cause des interruptions de travail ordonnées par les autorités.

«Cette prestation aiderait les entreprises à garder leurs employés en poste pendant qu’ils gèrent ces moments difficiles, tout en leur permettant de conserver la capacité de reprendre rapidement leurs activités dès que cela sera possible», a-t-on ajouté.

Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, croit avoir trouvé ainsi la manière d’aider «directement» les entreprises à garder les liens d’emplois et ne pas mettre à pied leurs travailleurs.

Tous les voyageurs en quarantaine

La ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, ordonne dorénavant à toutes les personnes entrant au Canada de se mettre en isolement pour 14 jours. Cet ordre, appuyé sur la loi fédérale sur la mise en quarantaine, entre en vigueur dès minuit mercredi soir.

Sa collègue Chrystia Freeland, à la conférence de presse quotidienne des ministres fédéraux, n’a pas pu spécifier quels mécanismes seront utilisés par Ottawa pour obliger tout voyageur en déplacement non essentiel d’obéir à cet ordre.

Des pénalités, amendes et peines d’emprisonnement sont déjà prévues par la loi. Et cette loi sur la mise en quarantaine ne s’applique évidemment pas aux Canadiens qui ne rentrent pas de l’étranger.

La capitale du pays en état d’urgence

La Ville d’Ottawa a déclaré, à son tour, l’état d’urgence mercredi matin. Le maire Jim Watson l’a fait dès l’ouverture de la réunion du conseil municipal. La plupart des conseillers municipaux participent à cette réunion par téléphone, respectant eux aussi les recommandations de distanciation sociale.

Rapatriements

Le gouvernement fédéral poursuivait, mercredi, ses efforts de rapatriement des Canadiens coincés à l’étranger.

«Le premier d’une série de vols d’Air Canada visant à ramener des Canadiens du Pérou a quitté l’aéroport de Lima aujourd’hui, d’autres étant prévus plus tard dans la semaine», a fait savoir le ministère des Affaires mondiales mardi soir.

«Le gouvernement accorde la priorité aux compagnies aériennes dans les régions où il y a actuellement une masse critique importante de Canadiens, et où il y a un manque de services aériens locaux ou des restrictions locales sur les voyages», a-t-on expliqué.

Ainsi, Ottawa prépare en ce moment des rapatriements du Maroc, d’Équateur, du Guatemala, du Honduras, du Panama, du Salvador, de la Tunisie et de l’Ukraine.

Ottawa surveille également les Canadiens qui naviguent encore à bord de bateaux de croisière: 280 passagers canadiens et trois membres d’équipage à bord du MS Maasdam et 247 autres, plus un membre d’équipage, à bord du Zaandam.

«Le Canada travaille en étroite collaboration avec Holland America Cruise Lines pour assurer leur retour en toute sécurité au Canada. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter notre aide dans ces circonstances sans précédent», a-t-on écrit dans le communiqué publié mardi soir par Affaires mondiales Canada.

Ottawa a mis à la disposition des Canadiens coincés à l’étranger et au bout de leurs ressources financières des prêts pouvant aller jusqu’à 5000 $. Plus de 380 demandes de prêt sont traitées en ce moment; 93 ont été approuvées et 170 000$ distribués.

De l’aide pour les médias

À sa sortie publique de mercredi matin, Justin Trudeau a également annoncé une aide financière aux médias qui, en ces temps de pandémie, doivent travailler davantage mais ont de moins en moins de ressources financières. Les achats de publicité ont dégringolé, vu les fermetures des entreprises et des commerces.

Le ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, devait donner les détails de cette aide plus tard, mercredi.

Nombre de cas

Le dernier bilan canadien est de 3197 cas confirmés ou soupçonnés. On a également compté 27 décès liés à la maladie à COVID-19.

Certaines provinces continuent de n’annoncer que le nombre de cas confirmés.

Distribution des cas au pays, selon les derniers bilans provinciaux: 1013 au Québec, dont quatre décès; 688 en Ontario, dont sept décès; 617 en Colombie-Britannique, dont 13 décès; 358 en Alberta, dont deux décès; 72 en Saskatchewan; 51 en Nouvelle-Écosse; 35 à Terre-Neuve-et-Labrador; 21 au Manitoba; 17 au Nouveau-Brunswick; trois à l’Île-du-Prince-Édouard; trois dans deux des trois territoires. On n’a rapporté aucun cas au Nunavut.

On a dépisté 13 cas chez les 228 passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess et tenus en quarantaine sur la base militaire de Trenton du 10 au 24 mars. Il ne reste que huit personnes malades, en isolement à Trenton. Les autres passagers guéris ou qui n’ont pas été malades sont rentrés chez eux mardi.

Lina Dib, La Presse canadienne