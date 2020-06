Opération Enfant Soleil : Jouez pour une bonne cause le 7 juin

COVID-19 oblige, le Téléthon annuel organisé par Opération Enfant Soleil a dû revoir en profondeur son format pour sa 33ème édition. En plus de la diffusion du Téléthon sur TVA et sur la page Facebook de l’organisme, en alternance, un nouvel événement de jeu en ligne a été organisé afin de soutenir la cause.

En effet, appuyée par son partenaire stratégique DreamHack Canada, Opération Enfant Soleil pourra compter cette année sur le streaming et la compétition de jeux vidéo pour organiser une levée de fonds visant à soutenir les centres pédiatriques québécois.

Les derniers mois de crise sanitaire mondiale ont amené les jeux vidéo à jouer un rôle clé dans le quotidien de millions d’êtres humains confinés, en quête de distraction et de contact social. Que ce soit dans le contexte de la santé mentale, de l’éducation ou de la socialisation, ces temps difficiles ont mis en valeur les nombreux bienfaits potentiels du jeu vidéo et amené ces derniers à jouer un rôle sociétal des plus importants, dépassant parfois leur fonction originale de divertissement. À l’aube du déconfinement, c’est au tour du grand Téléthon organisé par Opération Enfant Soleil de propulser le jeu vidéo à l’avant de la scène. Le 7 juin de 7h à 22h, l’organisme comptera sur la philanthropie et la générosité des joueurs et des joueuses du Québec en organisant une série de tournois caritatifs regroupés lors d’un grand événement baptisé « Jouer pour guérir ».

L’événement sera notamment diffusé sur la chaîne Twitch de DreamHack Canada. Si de nombreux streamers québécois dont Bast_50 s’y impliqueront, la journée amènera également plusieurs célébrités externes au monde du jeu vidéo à s’affronter lors de tournois. Erik et Sonny Caouette du groupe 2Frères ainsi que Félix-Antoine Tremblay seront notamment de la partie. De plus, Patrice Bergeron (Bruins de Boston) et Georges Laraque (ancien joueur de la LNH et commentateur sportif) prêteront leur temps afin de présenter un match des étoiles dans le jeu NHL20. L’événement devrait proposer des affrontements sur plusieurs autres jeux bien connus tels que Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart Deluxe 8 ou encore Rocket League. Seront présents également Denis Talbot et Stéphanie « MissHarvey » Harvey, deux personnalités bien connues du milieu.

Depuis 1988, Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité pour tous les enfants du Québec. Le Téléthon annuel est au cœur de ses activités, et vient apporter une aide précieuse aux grands centres pédiatriques et aux hôpitaux régionaux partout en province. L’organisme comptait déjà sur le jeu vidéo pour lever des fonds par le biais de son opération « Extra-Life » permettant à des joueurs et créateurs de contenu de mettre leur temps de jeu au profit de la cause. Ces programmes ludiques combinés au reste des initiatives de l’organisation et à l’implication de tous les partenaires, bénévoles et donateurs de la cause, lui ont permis de verser plus de 255 millions de dollars aux hôpitaux du Québec, depuis sa création.

Si vous souhaitez mettre vos centaines d’heures passées à peaufiner vos compétences en jeu au service d’une bonne cause, vous pouvez toujours vous joindre à l’équipe Jouer pour Guérir en visitant le site officiel de Extra Life.

C’est un rendez-vous le 7 juin prochain, n’oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch de DreamHack Canada afin de recevoir une notification lorsque les tournois démarreront.