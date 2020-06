Le genre de choses qu’on rêverait de se faire annoncer dans l’avion

C’est tellement beau de rêver! C’est vrai que ce n’est pas toujours évident de prendre l’avion… C’est long, on ne peut pas vraiment bouger et bien sûr, on aimerait que ça se passe autrement.

C’est vrai que ça ne serait pas mal de se faire offrir de belles vacances dans le sud plutôt que de se diriger vers un endroit morose, ou encore d’avoir le droit à des verres illimités, mais on le sait que la réalité est tout autre.

Pour le moment, je pense qu’on devrait se concentrer sur le privilège qu’on a de pouvoir voyager à bord d’un avion. Depuis le début de la pandémie, même ceux qui détestent l’avion rêveraient de pouvoir se renvoler…

On va commencer par être réaliste, et peut-être qu’éventuellement, on se permettra pousser nos rêves un peu plus loin!