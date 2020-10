COVID-19: McGill fait le lien entre inégalités de revenu, confiance et mortalité

Plus les inégalités de revenu sont importantes, et plus le nombre de décès liés à la COVID‑19 grimpe. Et plus les gens font confiance à leurs institutions publiques, moins ils meurent de la COVID-19. C’est ce que montre une étude dirigée par l’Université McGill.

Cette étude, publiée dans la revue Social Science & Medicine a été menée dans 84 pays sur une période de 30 jours.

Dans un premier temps, McGill y établit un lien entre l’existence d’importantes inégalités de revenu et le nombre de décès liés à la COVID‑19.

«Les pays où l’écart entre les riches et les pauvres est plus marqué, comme les États-Unis, la Russie et le Brésil, enregistrent un plus grand nombre de décès liés à la pandémie», indique l’auteur principal de l’étude Frank Elgar.

Selon le professeur à l’Université McGill, cela pourrait s’expliquer par le fait que les employés à faible revenu ont été davantage exposés au virus et ont eu un accès limité aux services de santé.

«Les emplois essentiels du commerce au détail, des transports en commun et des soins de santé sont majoritairement occupés par des travailleurs à bas salaire. Il leur est difficile de pratiquer la distanciation physique.» -Frank Elgar

Des leçons à tirer pour les gouvernements

Dans un second temps, l’étude observe moins de décès parmi les groupes qui font davantage confiance aux institutions publiques. Elle constate également que les consignes de sécurité sont davantage respectées quand les groupes sont plus impliqués dans la société.

«En temps de pandémie, les gouvernements et autres organisations ont tout intérêt à tirer parti de cet engagement», estime le professeur. Par exemple en appuyant les initiatives qui permettent aux gens de se côtoyer, de rester impliqués au sein de leur collectivité et de poursuivre leurs activités culturelles de manière sécuritaire.

Toutefois, l’étude montre quelques limites. En effet, chez les groupes très soudés, celle-ci observe un renforcement des comportements à risque pour la santé. Probablement par mimétisme social.

Ainsi, les sociétés caractérisées par un fort niveau de confiance pourraient être plus enclines à être mal informées sur la gravité de la COVID-19. Mais aussi à recourir à de faux remèdes et à adopter une attitude méprisante à l’égard de la distanciation physique.

«Les gens pensent que faire confiance aux autres et appartenir à un groupe sera bénéfique pour leur santé, ce qui est habituellement le cas. Mais pas dans une pandémie.» -Frank Elgar

En effet, dans un contexte où la distanciation physique doit être maintenue «vouer une confiance aveugle à autrui peut être préjudiciable», conclut le professeur Elgar.