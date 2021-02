D’excellents produits sans alcool

Février vient de commencer et certains en ont profité pour amorcer leur annuel 28 jours de sobriété. Heureusement, il existe aujourd’hui de très bons produits sans alcool. Tout le mois, je vous proposerai donc un choix de «vin» non alcoolisé parmi mes suggestions. Et pour satisfaire les envies des buveurs invétérés, je continuerai à vous recommander les coups de cœur de la semaine en visant la qualité et non la quantité!

Pour les soirées où vous avez envie de déguster un blanc facile à boire et rafraîchissant, voici une suggestion parfaite. La maison Calvet est surtout connue pour ses vins bordelais, mais elle commercialise aussi des produits qui proviennent d’autres régions de France. Sa spécialité est d’offrir des vins accessibles à des prix imbattables. Cette cuvée, par exemple, permet de découvrir les vins d’Alsace. Un pinot blanc sec et typique de la région, aux arômes de compote de pomme, de fleurs blanches et d’agrumes.

Vin blanc, 750 ml

France, Alsace

Code SAQ: 14086837

Prix: 15$

Si on se donne la peine de boire un vin sans alcool, plutôt que du jus de raisins, c’est qu’on veut avoir l’impression qu’on boit du vin. Malheureusement les produits d’autrefois n’étaient pas très convaincants. Celui-ci, au contraire, m’a agréablement surprise. Il est produit par la réputée maison Freixenet qui commercialise les cava du nom. Il fallait le faire, produire une gamme sans alcool, alors qu’ils ont fait leur marque avec des produits bien faits mais alcoolisés. En bouche, on découvre une texture légère mais c’est loin d’être insignifiant. Généreux en fruit, le vin offre aussi de la matière et une structure légèrement tannique. On retrouve presque le même plaisir que celui de boire un verre de rouge ordinaire.

Vin rouge, 750 ml

Espagne, Le Plateau (Meseta)

Code SAQ: 13344777

Prix: 10,45$

Les vins de la Vallée d’Uco, en Argentine, se distinguent par leur qualité et leur grande buvabilité. Prenez ce cabernet sauvignon: sa texture est ample et soyeuse. Pas de tanins asséchants en bouche, ni l’impression de sentir l’alcool (pourtant il contient 14,5%). Le fruit est mûr mais l’acidité du vin est bien balancée, ce qui lui donne une belle fraîcheur. L’Argentine, et en particulier la région de Mendoza, a attiré dans les années 1990 des viticulteurs européens réputés, telle que la famille française Bousquet, en quête de nouveaux terroirs propices au vin. Aujourd’hui, ils produisent des vins bios d’une grande élégance, comme ce cabernet aux notes végétales qui ira magnifiquement avec notre recette de légumes racines de la semaine.

Vin rouge, 750 ml

Code SAQ: 14195355

Argentine, Mendoza

Prix: 15,25$

Ma suggestion d’accord mets et vin

Légumes oubliés rôtis aux fines herbes et à l’ail

«Je me souviens du plaisir et de l’étonnement que j’ai ressentis la première fois que j’ai goûté à des légumes rôtis. C’est un peu beaucoup en pensant à l’effet magique du rôtissage sur les légumes que m’est venue l’idée de ce livre!» – Jean-François Plante

Portions: 4

INGRÉDIENTS

4 pommes de terre rattes, brossées et coupées en deux sur la longueur

4 carottes nantaises, brossées et coupées en deux sur la longueur

4 betteraves jaunes, brossées et coupées en quartiers

2 panais, pelés et coupés en deux sur la longueur

2 oignons, pelés et coupés en quartiers

4 gousses d’ail, pelées et écrasées grossièrement

Quelques branches de thym, effeuillées

1 branche de romarin, effeuillée

60 ml ( 1/4 tasse) d’huile d’olive extra-vierge

60 ml (1/4 tasse) d’huile de canola

1 c. à soupe d’herbes salées

Poivre du moulin

PRÉPARATION