Vous voulez vendre votre maison dans 5 ans? Voici quoi faire dès maintenant

3— Miser sur un gazon en santé

On le sait, il est de plus en plus difficile d’obtenir une pelouse qui a fière allure. L’utilisation de l’eau est parfois restreinte par la ville et il n’est pas rare que le gazon s’assèche. Aussi, l’apparition de mauvaises herbes comme le chiendent est souvent de mauvais augure. Cinq années ne seront pas de trop pour apprivoiser votre pelouse et assurer sa santé. Et un gazon en santé est attirant pour les acheteurs!