Le Coffret potager est de retour

Une nouvelle quantité du Coffret potager du nutritionniste urbain est disponible, alors que la dernière production s’est écoulée en à peine 24 heures.

Cette nouvelle tombe à pic, alors que le temps des semences approche et que la dernière année de confinement semble avoir converti de nombreux montréalais à la passion du jardinage.

L’an dernier, Bernard Lavallée mieux connu comme Le nutritionniste urbain a eu l’idée de créer un coffret potager comprenant un guide de jardinage de 64 pages et huit variétés de semences ancestrales. Il est vendu en ligne au prix de 52$.

Les ensembles ont été victimes de leur succès, mais le nutritionniste urbain répète l’exercice cette année.

Chaque coffret renferme des saveurs oubliées dans nos potagers, comme le Basilic Genovese, la Courgette Cocozelle, le Kale Red Russian, les Laitues (mélange de variétés), la Monarde fistuleuse, l’Oignon vivace, le Piment jalapeño et la Tomate Petit Moineau.

Les semences de fruits, de légumes, de fines herbes et de fleurs ont été cultivées au Québec par les semenciers Terre Promise et Le jardin des vie-la-joie, sans utilisation de pesticides ni d’engrais de synthèse et ont été récoltées et sélectionnées à la main. Elles sont libres de droits et reproductibles.

Bernard Lavallée est un nutritionniste de Montréal, membre de l’Ordre Professionnel des Diététistes du Québec.

Il a publié deux livres et co-anime le balado On s’appelle et on déjeune. Il est également l’un des collaborateurs au centre de l’émission Moi j’mange de Télé-Québec et chroniqueur pour l’émission Moteur de recherche de Radio-Canada.

Depuis le début de l’année, On s’appelle et on déjeune a diffusé trois balados réécoutables en ligne. Ces derniers abordent les thèmes de l’appropriation culturelle en cuisine, l’économie des aliments et l’alimentation intuitive.