xx distilleries québécoises à découvrir

INTRO

Distillerie du Fjord du Mont-Valin

Au kilomètre 12 du chemin des Monts-Valin, s’écoule une eau de source naturelle d’une pureté incroyable. C’est en plein cœur de cet environnement sauvage que la flore nous révèle toute sa richesse. Inspiré de cette nature et distillé en petits lots à ­a Distillerie du Fjord, le gin Km12 vous fera vivre une authentique expérience de l­a forêt boréale. Vous serez enveloppés par les arômes forestiers, vivifiés par l’eau de source et surtout, vous profiterez du moment présent.

Distillerie des Appalaches

Le Kepler dry gin est maintenant une référence en ce qui à trait au gin québécois de par la grande complexité de ses arômes. Est-il fruité? Plutôt Boréal? Ou Épicé? À y penser, c’est probablement un gin au profil floral. La nature qui nous entoure est rarement fait de noir et de blanc. Elle est colorée et il en va de même pour notre dry gin médaillé d’or à la prestigieuse compétition Gin Masters de Londres.

Ce gin triplement distillé vous étonnera à chaque gorgée. Une amorce sur la fleur de sureau et la coriandre laisse place à une pointe de canneberge et d’argousier pour ensuite laisser en bouche une impression de thé du labrador et de bleuets sauvages. Fait de maïs, de seigle et d’orge malté, la complexité n’aura jamais été aussi délicieuse.

Distillerie Grand Dérangement

Le premier produit de la Distillerie Grand Dérangement est un gin certifié biologique. Distillé avec conviction en Nouvelle-Acadie, à Saint-Jacques dans Lanaudière, il a été conçu avec les meilleurs ingrédients, sans compromis.

Créé avec la complicité de chasseurs d’épices reconnus mondialement, notre gin propose équilibre, complexité et fraîcheur. Chacun des aromates qui le composent possède sa propre histoire et provient du meilleur terroir qui soit. Élaboré du grain à la bouteille, SAGA Grand Gin perpétue le souvenir des Acadiens déportés et rend hommage aux pionniers de la Nouvelle-Acadie.

Distillerie Ubald – Vodka de patate Route 363

Vodka 100% pommes de terre. Conçue chez nous à partir de pommes de terre naturellement imparfaites récoltées dans nos propres champs. On la distille soigneusement pour lui conférer une pureté, une clarté et une authenticité que même les vodkas premiums rêvent d’obtenir.

Faite d’ingrédients bruts transformés en produit raffiné, cette vodka douce et ronde en bouche éveillera vos papilles par ses arômes subtils de vanille, sa sensation enveloppante et sa saveur franchement locale. À savourer sur glace ou dans un cocktail de votre choix.

Gin Mugo

Cueilli à la main aux Jardins de Métis, le pin montagnard (Pinus mugo) est mis en vedette dans leur cuisine. Cet ingrédient unique, accompagné du poivre des dunes ainsi qu’une sélection d’aromates, confère au Gin Mugo un équilibre entre les notes résineuses, les arômes légèrement épicés et une fraîcheur remarquable. L’assemblage final offre une versatilité hors pair.

Distillerie Blue Pearl – BleuRoyal Gin

BleuRoyal est un gin floral qui se distingue par sa couleur bleutée unique. Les aromates utilisés sont : le genévrier, la cardamone, la coriandre, un mélange de fl eurs sauvages telles que la lavande, l’iris ainsi que la fleur de pois papillon qui lui donne sa couleur bleue 100% naturelle. Cette fleur, qui comporte une haute teneur en antioxydants, fait de BleuRoyal le premier gin coloré au monde à avoir des antioxydants. Pour apprécier pleinement son bouquet, il est préférable de boire le gin BleuRoyal nature ou sur glace. Cependant, il demeure un incontournable pour les cocktails, que ce soit en tonic, en negroni ou en martini.

Distillerie Blue Pearl – Jardin Verde Gin

Ce gin gastronomique se distingue par un taux RÉDUIT d’alcool à 30 % alc./vol. Jardin Verde est donc très léger en bouche et propose une expérience sensorielle aux notes de concombre frais et une touche de menthe, basilic et romarin. Ce qui est fantastique avec ce gin c’est qu’il possède 50 calories de moins par once de gin régulier. Un gin idéal pour les amateurs de spiritueux qui recherchent un mode de vie balancé sans compromis. Le processus de distillation se fait avec un alambic de type «pot still ». Jardin Verde est issu d’une macération des botaniques dans la cuve qui résulte en un gin léger et rafraîchissant.

Distillerie Côte des Saints

La distillerie Côte des Saints, dont la production a commencé en 2019, se spécialise dans la confection de whiskys de type écossais produits à partir d’orge du terroir québécois. Nous disposons d’un programme exclusif de barils, sélectionnés pour la qualité des alcools qu’ils contenaient à l’origine, dont les caractéristiques recherchées permettent le vieillissement harmonieux de nos whiskys en transmettant leurs arômes délicats. Nous produisons également un gin classique, médaillé d’or à Londres et au Canada ainsi que des liqueurs de cacao et de menthe, également médaillées à l’international.

La qualité de notre terroir, situé à Mirabel, nous a conduit à produire notre orge localement en plus de bénéficier de la richesse et de la pureté de l’eau souterraine qui coule sous nos terres. Nos alambics en cuivre favorisent une distillation précise et contrôlée, essentielle à l’élaboration de whiskys raffinés.

Distillerie 3 Lacs – La référence des gins agrumés!

Cette jeune distillerie québécoise, fondée par trois amis d’enfance, ne cesse de nous étonner avec des gins aux compositions audacieuses et alléchantes. Sa fraicheur se distingue principalement par l’utilisation d’écorces d’agrumes biologiques pelées directement à la distillerie. Leur premier gin, qui allie habilement les saveurs de citron et de tournesol, a fait une entrée remarquée à la SAQ en août 2019. D’ailleurs, leur produit vedette soit le gin Pamplemousse Romarin, sorti en 2020, a propulsé littéralement la distillerie à un autre niveau. Nouveautés de produits à prévoir cet été! La Distillerie 3 Lacs vend ses produits dans la majorité des SAQ au Québec, ainsi que sur le site Web de la SAQ https://www.saq.com/fr/catalogsearch/result/?q=3+lacs

Alpha Tango

Alpha Tango est un duo père-fils offrant des spiritueux uniques de qualité supérieure. La quenouille donnant caractère et fraîcheur au gin Bravo Charlie est unique au monde et la vodka Mission Kosmos vous emmènera ailleurs (!). Son histoire n’en est pas moins originale, installés en bord de piste d’aéroport et inspirés des avions qui s’envolent, les rêves de cette paire d’entrepreneurs inusitée n’ont pas de frontières! Surveillez SAQ.com pour son arrivée chez vous en mars. alphatango.ca

CONCLUSION