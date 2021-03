L’apprentissage de la langue française a été déterminante pour ces 25 personnes immigrantes

Histoires de réussite

Vingt-cinq personnes immigrantes racontent comment l’apprentissage de la langue française a été déterminant dans leur parcours à travers les pages du recueil « Le français, un nouveau départ ».

« Le livre est très réussi, avec de magnifiques illustrations pour accompagner chacun des récits, se réjouit le responsable du projet au CACI, Ali Elchehaby. Nous avons recruté 25 témoins qui étaient prêts à partager leur expérience. Ces nouveaux arrivants et immigrants allophones expliquent dans leurs mots pourquoi la francisation a changé positivement leurs vies. »

Jumelés avec des élèves de niveau secondaire, les participants témoins, ont pu recevoir de l’accompagnement et du soutien pour la production de leurs textes.

« On a constaté que les témoins étaient tous très fiers de raconter leurs histoires, souligne M. Elchehaby. Des histoires de réussite qui sont empreintes d’une grande reconnaissance envers les enseignants en francisation et aussi envers l’accueil des gens d’ici. »

Outiller

En plus de mettre en lumière des exemples concrets d’immigrants qui ont grandement bénéficié de l’apprentissage du français, le projet vise à soutenir les classes des écoles primaires et secondaires qui préparent les élèves issus de l’immigration à acquérir une maîtrise de la langue suffisante pour rejoindre les groupes réguliers.

Les produits de la vente de ce recueil de témoignages publié en 3 000 exemplaires serviront à l’achat de livres en français, romans, bandes dessinées, dictionnaires et autres, destinés aux classes d’accueil des écoles de l’arrondissement. Cette initiative est mise en œuvre par le Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI), avec la contribution financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Le CACI est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’accompagner les nouveaux arrivants dans leurs démarches d’installation et l’ensemble des communautés immigrantes dans leur processus d’intégration à la société d’accueil.

Chaque année, le CACI offre ses services en installation et intégration, employabilité et francisation à plus de 18 500 personnes immigrantes. Parmi celles-ci, plus de 4 000 suivent les cours de francisation du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration au CACI. Ces cours de tous les niveaux (Débutant, Intermédiaire et Avancé) sont proposés à temps partiel en matinée, après-midi et soirée. Le CACI est fier de participer ainsi à la promotion et à la valorisation de la langue française.

Informations: www.caci-bc.org

