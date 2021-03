Des bières d’ici à découvrir

Intro à venir

Brasseurs du monde

Loop

Du jus de gingembre frais, ça décoiffe, rien à voir avec les tranches roses qu’on retrouve à côté du wasabi. Combiné au vif du jus de citron dans cette Saison sure, c’est l’équilibre parfait des saveurs, le bonheur en bouche, un baume pour l’esprit, la réincarnation du Dalaï Lama. Si on savait parler de bières, on la décrirait comme : acidulée, vive, légèrement piquante et parfumée.

Comme personne ne veut du pain de la veille, cette bière sure et festive redonne espoir à tous ces grains négligés. Chaque gorgée égaiera vos soirées. En plus de faire un pied de nez au gaspillage alimentaire.

Hop!

Voici Hop! notre nouvelle nano IPA proposant une envolée de saveurs dans un ciel houblonné. Cette bière blonde légèrement voilée titre seulement 2,5% alc./vol, tout en offrant un goût pleinement fruité. Suivez ce vent de légèreté et laissez-vous émerveiller par les magnifiques couleurs de la vie !

Tangram

Tangram, parce que bien que la bière existe depuis des millénaires, elle ne cesse de se réinventer, de prendre de nouvelles formes surprenantes.

Comme le jeu qui consiste à assembler 7 pièces pour créer différentes formes, nos bières, toutes biologiques, sont la somme d’une expérimentation de ces ingrédients, des pièces de jeu que nous prenons plaisir à amalgamer pour créer des produits qui éveilleront vos papilles.

Parce qu’au final, une bonne bière, c’est souvent le début d’un moment spécial!

B2

La B2 de micro Beemer à Roberval au Lac-St-Jean a créée en collaboration avec l’acteur Jeff Boudreault. C’est une magnifique IPA de 6.5% alcool débordante de saveurs. La belle ambrée de 50 IBU est typique au style, amère juste à point et résineuse comme il se doit. Elle est construite avec différents houblons dont le Cascades qui fait ressortir son côté floral et pamplemousse. Tout bon amateur de IPA saura apprécier cette succulente B2.

BRASSEURS GMT

MICRO DU LAC ST-JEAN

HAZY – New England IPA – Double Dry Hop

Originaires du Brésil, la gang d’OverHop Bières Artisanales étaient parmi les premières brasseries au Québec à brasser une NEIPA. Cette bière est fermentée avec la levure Vermont, ce qui lui donne un goût fort d’ananas. En plus, ils ont trouvé le mélange parfait des houblons qui leur donnaient le goût tropical qu’ils cherchaient. Avec 6.5% ABV, 50 IBU et le DDH, elle est une explosion d’arômes qui se boit bien en toutes saisons et est la bière la plus vendue de la brasserie. Hazy est brassée dans leur usine de Saint-Jean-sur-Richelieu et distribuée partout au Québec. Fish & chips, poulet frit, hamburger, nachos et tarte au citron sont les suggestions d’accords mets et bière données par Paty et Tati, propriétaires de la microbrasserie.

Boldwin

Biologiques, artisanales et d’approvisionnement local. Les bières Boldwin sont le fruit de notre terroir, brassées à partir de malts biologiques québécois. La gamme régulière compte maintenant neuf bières artisanales, parmi lesquelles on retrouve Atlantique, une neipa qui sortira au mois d’avril 2021. Sur chaque emballage figurent une illustration et une poésie créées par l’artiste et poète Éliot B. Lafrenière pour rendre hommage à la culture de chez nous.

Boldwin est l’un des quatre membres du Collectif Brassicole Ensemble. Située à Boucherville, la brasserie est certifiée B CorpTM et répond aux plus hautes normes en matière de transparence et responsabilité sociales et environnementales.

Saint-Patrick

Cette bière rousse est sans aucun doute un clin d’œil aux Irlandais et à cette fête célébrée un peu partout dans le monde en mars de chaque année.

Elle offre des notes de pain grillé, de café et laisse une belle rondeur en bouche. Sa faible amertume laisse toute la place à la céréale rôtie, rappelant une journée d’automne passée au champ. La levure irlandaise ainsi qu’une faible gazéification donnent à cette bière tout le plaisir bien mérité pour les papilles ayant soif de voyager vers d’autres continents.

Cheers! Et vive la Saint-Patrick…à l’année

HAZY – New England IPA – Double Dry Hop

Kölsch Red Spark

La Kölsch Red Spark est une ale de style allemande, claire et cramoisie, avec une mousse crémeuse et blanche. Une ale facile à boire, semblable en saveur à des lagers pâles et complexes, le Red Spark offre des arômes de pomme et de poire avec un soupçon de fines herbes et de miel. Son amertume modérée est bien balancée par ses saveurs sucrées, ce qui en fait la bière parfaite pour des après-midis ensoleillés sur le quai ou des soirées chaleureuses au coin du feu.

Alewife

Nouveauté de la Microbrasserie Pit Caribou en édition limitée, la Alewife est une pale ale anglaise classique infusée au thé Earl Gray. Ses arômes floraux et herbacés dévoilent une pointe d’amertume en finale. Conçue par l’équipe féminine de Pit Caribou, cette bière est un hommage aux femmes dans l’histoire de la bière.

La Microbrasserie Pit Caribou offre des bières artisanales depuis 2007. Brassées à L’Anse-à-Beaufils, ses bières sont à l’image des gens de la Gaspésie : authentiques et rafraîchissantes!

La Alewife est disponible dans les détaillants Métro et les dépanneurs spécialisés en bière.

Allez Pou-Pou

Allez Pou-Pou est une bière blonde biologique, bien houblonnée et sèche. En bouche, la céréale délicate est traversée par des saveurs houblonnées d’agrumes et de fruits. La bière se conclut sur une finale modérément amère, mais assurément désaltérante.

Clin d’œil à Raymond « Pou-Pou » Poulidor (1936 -2019). Légende du cyclisme français, cette session ipa est destinée à tous les amateurs de vélo.

St-Ambroise Pamplemousse IPA

Voici notre St-Ambroise Pamplemousse IPA! Une bière non filtrée et magnifiquement houblonnée, la St-Ambroise Pamplemousse IPA vous inondera d’arômes et de saveurs d’agrumes. Vous ne pourrez plus vous en passer.

Vendue en format 473ml canette et 341ml bouteille

Vau-Do IPA

Son nom est un clin d’œil à notre lieu de production, Vaudreuil-Dorion qui est situé dans le sud-ouest du Québec. Bien qu’elle ait ce nom évocateur, elle est inspirée des bières de la Nouvelle-Angleterre (NEIPA). Son goût houblonné intense, balancé par une agréable amertume, présente des arômes qui feront voyager ceux qui la goûteront.

Le côté parfumé et les saveurs des houblons américains font de cette IPA, une bonne bière tropicale à déguster en toutes saisons.

Bref, que vous soyez de la région de Vaudreuil-Dorion ou de l’extérieur, il est certain que vous apprécierez ce doux nectar issu du savoir-faire local. Un incontournable!

L’Autre Laurentides

L’Autre Laurentides est une marque territoriale qui a pour objectif de faire connaître la MRC d’Antoine-Labelle. Par l’originalité collective et la foule d’opportunités dessinées par ses habitants de l’autre côté des artifices modernes, la campagne d’attractivité s’oriente autour des valeurs identitaires du territoire et de ses résidents.

Cette double NEIPA offre une texture onctueuse suivie d’une chaleur d’alcool. La dominance des houblons offre une belle diversité de saveurs fruitées telle que l’orange, la mangue, l’ananas et le fruit de la passion. La finale herbacée vient chatouiller les papilles.

Dunham Cyclope IPA

Une série d’IPA incontournables aux houblons du nouveau-monde, à la robe dorée légèrement voilée, et au taux d’alcool civilisé. (5,7%). Les différentes versions présentent toujours un profil exotique rappelant les fruits tropicaux et les agrumes complété de notes florales. Sèche, et dotée d’une amertume franche, c’est la preuve qu’une bière peut présenter un caractère affirmé tout en restant rafraîchissante et passe-partout. Pour les cultivars de houblon, regardez l’inscription sous la cannette!

Conclusion à venir

