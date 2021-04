Des vins légers pour saluer le printemps

Cette semaine, le beau temps nous inspire et on se gâte avec trois vins légers aux doux accents printaniers ! Pour déguster avec ces trois cuvées; une délicieuse recette de sauté de poulet servi sur des pâtes pesto et tomates.

Alastro Planeta Sicilia 2019

Ce producteur de Sicile est connu et apprécié au Québec. Ses vins sont des valeurs sûres. Ce qu’on aime particulièrement? Le fait qu’il mélange savamment des cépages locaux à des internationaux pour créer des vins originaux aux qualités indéniables.

Ici, pour notre recette de poulet aux pâtes pesto, citron, ail et tomate fraîche, on a choisi un vin fait majoritairement de grecanico, qui contient une petite quantité de sauvignon blanc. Son caractère vivifiant se mariera parfaitement au côté acidulé du plat. De plus, comme sa texture est ample et ses saveurs soutenues, il tiendra facilement tête à ce plat délicieux doté de viande blanche savoureuse.

On aime ses notes de pêche, de miel, de melon et de fleurs blanches.

Vin blanc, 750 ml / Italie, Sicile / Code SAQ : 14475242 / Prix : 19,55 $

AIX Coteaux d’Aix en Provence 2019

Comme le beau temps arrive, on a soudainement envie de boire du rosé. Cela tombe bien, puisqu’on a la recette parfaite pour le déguster en toute harmonie !

Ce vin de Provence nous séduit par sa couleur printanière et ses notes chaudes et gourmandes, qui invitent à la détente et à la convivialité. On aime surtout ses notes fruitées de pêche et d’agrumes, sa bouche élégante et son acidité bien balancé. C’est un rosé sec qui sait se montrer généreux par ses saveurs bien pimpantes. Avec un repas méditerranéen, comme nos pâtes au poulet pesto, tomate et ail, on est aux anges !

Un accord des plus naturels et des plus festifs, qui est sans prétention. Comme on les aime !

Vin rosé, 750 ml / France, Provence / Code SAQ : 13465114 / Prix : 20,60 $

Zenato Valpolicella Classico Superiore

Pour cette recette aux accents italiens, on vous suggère un vin rouge au profil fruité et généreux qui mettra de la convivialité au menu !

La maison Zenato est iconique dans le Valpolicella. Elle produit des vins qualitatifs appréciés des consommateurs d’ici. Cette cuvée est leur entrée de gamme et, rapport qualité/prix, c’est un excellent choix. Avec sa texture veloutée, son attaque gourmande qui dévoile des notes de cerise noire, d’épices, de mûre, sur une trame subtilement boisée; ce vin se laisse boire sans trop se poser de questions; ce qui est très bon signe !

On en fera bon usage avec des plats de pâtes ou des viandes braisées dégustés à la bonne franquette, comme en Italie !

Vin rouge, 750 ml / Italie, Vénétie / Code SAQ : 908186 / Prix : 17,40 $

Sauté de poulet et pâtes au pesto

Préparation : 20 minutes / Cuisson : 20 minutes / Portions : 3-4

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de poulet cuit en morceaux

375 g (3/4 lb) de spaghetti ou pâtes au choix

30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive

170 ml (2/3 tasse) de pesto

125 ml (1/2 tasse) d’eau de cuisson

1/2 oignon haché

30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron

Sel et poivre au goût

1 tomate fraîche en dès

125 ml (1/2 tasse) de crème à cuisson

125 ml (1/2 tasse) de fromage parmesan râpé

Préparation

Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes. Égoutter et garder 125 ml d’eau de cuisson (1/2 tasse). Huiler légèrement les pâtes pour une meilleure utilisation. Dans une poêle, sauter quelques minutes les oignons, déglacer avec le jus de citron et ajouter le pesto, le sel et le poivre. Ajouter les pâtes et mélanger jusqu’à ce que toute l’eau soit absorbée. Lorsque l’eau est disparue, ajouter la crème et la tomate en dés, chauffer 3 minutes et servir. Au service, ajouter du fromage râpé au goût.

Trucs et astuces

Ingrédients pour faire un pesto maison : Basilic frais, noix de pin, ail, huile d’olive et fromage parmesan râpé.

Découvrez des recettes à base de poulet simples et délicieuses et des trucs et astuces de cuisine.

Bon appétit!