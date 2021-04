Quand la poutine va, tout va!

Après être passé par toute la gamme des émotions au cours de la dernière année à cause d’un certain virus dont nous tairons le nom, il va sans dire que vous méritez une pause. Et quoi de mieux pour vous faire plaisir et vous remonter le moral que de déguster la crème des poutines!

C’est pourquoi nous vous présentons certains des meilleurs endroits où vous remplir la panse avec ce mets québécois à la popularité internationale.

ALFA Hot-Dog (Longueil)

ALFA Hot-Dog attire une fidèle clientèle depuis 50 ans. Ce typique casse-croûte propose de copieuses et délicieuses poutines servies avec une quantité industrielle de fromage en grains frais du jour et d’une délicieuse sauce maison. Oubliez les versions allégées ou santé : chez ALFA Hot-Dog, la poutine ne vous laissera pas sur votre appétit.

Souvent citée comme l’une des meilleures poutines sur la Rive-Sud de Montréal, celle d’ALFA Hot-Dog séduit les habitués comme les gens de passage.

Ça vaut le détour!

Le Flashbourg (Québec)

Une institution dans le sens large du mot, le casse-croûte Le Flashbourg a ouvert ses portes il y a de cela 25 ans. Ah! La poutine… Rien de plus en vogue que ce grand classique de la scène culinaire québécoise. Avec seulement trois ingrédients – des frites, de la sauce et du fromage en grains -, sa réussite est un art que Philippe et son équipe maîtrisent à la perfection.

Incontestablement le leader en matière de poutine, Le Flashbourg est reconnu autant par ses pairs que par sa clientèle et les experts évaluateurs. Les 9 différentes poutines qu’offre l’établissement en valent vraiment la peine, entre autres grâce à la qualité des produits sélectionnés avec soin.

Peu importe l’occasion, Le Flashbourg est là pour vous!

La Banquise (Montréal)

Petit resto de quartier ouvert depuis mai 1968 et situé sur la rue Rachel à Montréal, La Banquise est un endroit des plus chaleureux et conviviaux. Envie de sortir des sentiers battus? Optez pour une des 30 poutines au menu!

Que vous soyez travailleur, étudiant, lève-tôt ou oiseau de nuit, La Banquise sert sa précieuse clientèle à toute heure du jour ou de la nuit.

Vous n’avez donc pas d’excuse!

Le Gras Dur (Montréal)

Qui n’a jamais entendu parler de la fameuse poutine Touski servie chez Le Gras Dur? Celle-ci, composée de frites, fromage en grains, sauce poutine maison, saucisses fumées au fromage emmental, schnitzel de poulet croustillant et chou braisé, saura combler les plus grands appétits!

Née dans le tout premier camion-cuisine de rue du restaurant, c’est d’ailleurs elle qui a fait connaitre ce dernier, dont la réputation n’est plus à faire. Sacrée grande gagnante du Festival de la Poutine de Drummondville en 2015 et de La Poutine Week en 2016, elle certainement saura vous séduire.

Que vous soyez type sauce, fromage ou classique, vous trouverez chaussure à votre pied parmi les dizaines de poutines au menu.

Vous ne serez pas déçu!

Maamm Bolduc (Plateau Mont-Royal)

Le restaurant Maamm Bolduc entame sa 50e année! Toujours aussi populaires – même en temps de pandémie -, les brunchs sont offerts tous les jours, de 9 heures à 23 heures. Toujours au rendez-vous, la clientèle continue d’apprécier ce petit joyau du Plateau-Mont-Royal.

Leur meilleur vendeur? La poutine-déjeuner Métissé, composée de cubes de pomme de terre style déjeuner, sauce hollandaise, fromage en grains, viande au choix, champignons, poivrons, oignons et œuf tourné.

Au-delà de celles servies au déjeuner, la dizaine de poutines affichées au menu chez Maamm Bolduc – dont les populaires Sainte-Perpétue, Sauce au poivre, Michigan, Végétarienne, Galvaude et Bourguignonne – font sa renommée et attirent régulièrement des visiteurs internationaux.

Carnivore ou végétarien, Maamm Bolduc a sans contredit une poutine pour vous!

Orange Bistro (Baie-Saint-Paul)

La meilleure poutine de Charlevoix se trouve certainement au restaurant l’Orange Bistro, à Baie-Saint-Paul! Confectionnée de frites dorées avec pelure ainsi que d’un savoureux mélange de cinq fromages issus d’artisans du terroir de Charlevoix et nappée d’une sauce maison au fond de bœuf, vin rouge et champignons, elle sait faire frémir les plus timides des papilles.

Piri Piri (Montréal, Rue Masson)

Très prisée par les clients de l’établissement, la poutine Piri Piri est préparée avec des frites maison légèrement assaisonnées d’épices portugaises, du fromage en grains frais du jour provenant de la réputée fromagerie St-Guillaume, une délicieuse sauce poutine maison, le fameux poulet Piri Piri ainsi que du chouriço (saucisse portugaise).

De son côté, la poutine Suprême a connu un grand succès dès son lancement en 2016 et a même remporté la deuxième place du choix du public lors de l’événement Poutine Week de Montréal en 2018!

Resto Grégoire & Fils (Mercier)

De l’amour et du réconfort depuis 1945 : la réputation du Resto Grégoire de Mercier n’est plus à faire. La sympathique roulotte à patates, qui ouvrait ses portes en 1945 à Ste-Martine, est maintenant un magnifique resto, géré avec amour par la troisième génération des Grégoire.

On vient de loin pour s’y attabler, son menu diversifié et, bien sûr, sa célèbre poutine – offerte en une douzaine de variétés et préparée avec amour – attirant des amateurs de partout.

On dit souvent que le secret est dans la sauce; eh bien, c’est le cas au Restaurant Grégoire, puisqu’on y reproduit encore fidèlement les recettes originales des sauces BBQ et italiennes créées par Lucienna et Marcel-André Grégoire!

Comment décrire ces savoureuses poutines en un seul mot? « Réconfortantes », vous diront les clients.

La Patate Mallette (Beauharnois)

Ce restaurant familial a pignon sur la rue Saint-Laurent, au cœur de Beauharnois, depuis maintenant 65 ans. De la bouche des nombreuses personnes qui parcourent des centaines de kilomètres pour venir la déguster chaque été, vous avez sans doute entendu parler de la mythique poutine de la Patate Mallette!

Ses délicieuses frites cuites à point, sa généreuse portion de fromage en grains bien frais et, surtout, sa fameuse sauce servie directement d’une théière font la renommée de ce sympathique casse-croûte. En plus de la classique, on y propose entre autres la poutine italienne et le pain poutine, pour les plus petits appétits!

À la lecture de ces suggestions, il serait compréhensible que vous ayez désormais l’eau à la bouche. Mais comment choisir auprès de quelle poutine vous allez trouver ce réconfort tant souhaité? Et pourquoi ne pas toutes les essayer? Une à la fois, bien entendu!