La Salle Pauline-Julien vous attend en grand nombre!

Très heureuse de l’accueillir à nouveau, c’est avec fierté que la Salle Pauline-Julien partage avec le public sa toute nouvelle programmation! Reconnu comme un modèle d’excellence, l’OBNL a toujours su proposer une programmation multidisciplinaire aussi riche que diversifiée.

De tout pour tous

« Tout le monde y trouve son compte », promet Myriam Caron, responsable des communications de l’établissement. « Sortez de votre zone de confort! Soyez aventureux dans vos choix, profitez-en pour oser la découverte, pour expérimenter! », suggère-t-elle. « Et n’ayez crainte : tous les spectacles sont présentés avec public distancié et respectant les consignes de santé publique », rassure madame Caron.

Parmi les événements à venir : le rodage du deuxième spectacle d’Emmanuel Bilodeau, Dans le pétrin, le 25 avril – on y retrouve « notre plus vieil humoriste débutant, dépassant la mi-cinquantaine, dépassé par une vie beaucoup trop active à la maison et surtout estomaqué par un monde incapable de régler les grandes questions planétaires! » -; La question des fleurs; Le Trésor; Les Quatre Roses, du groupe É.T.É; Émile Bilodeau, en duo avec le claviériste Nathan Vanheuverzwijn; La Vraie Nature, de Pilou; Au rythme de la Camerata, de Yoël Diaz; Cheek to cheek, L’amour avec un grand C, de Dulcinée Langfelder; le spectacle en réalité virtuelle Asteria; le conte Sur les rives de la Wabakin, de Marta Saenz de la Calzada; le rodage de Classique, plus récent spectacle de Cathy Gauthier; ainsi que Ma petite boule d’amour, du Théâtre Bouches Décousues.

Les amateurs de cinéma d’auteur seront aussi heureux d’apprendre que le Ciné-Club du Quartier reprend ses activités, et ce, dès le 3 mai.

Faites vite!

Comme elles sont limitées, il est conseillé de réserver vos places rapidement. La billetterie ouvre d’ailleurs exceptionnellement ses portes ce jeudi et vendredi pour permettre au plus grand nombre de le faire.

Avis aux détenteurs de billets : comme les horaires ont dû être ajustés en fonction du couvre-feu, portez une attention particulière aux heures des représentations, qui diffèrent d’un spectacle à l’autre.

Pour plus d’information, consultez le pauline-julien.com, téléphonez au 514 626-1616 ou rendez-vous directement au comptoir.