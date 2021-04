Les meilleurs cocktails sans alcool

Alors que les beaux jours approchent à grands pas, vous êtes à prévoir les différents cocktails qui garniront les tablettes de votre frigo et qui rafraîchiront vos papilles cet été? Ça tombe bien : nous vous avons préparé un palmarès des meilleurs cocktails sans alcool du Québec!

IPA signée Sober Carpenter

Du bonheur en canette.

Sober Carpenter est une microbrasserie dédiée au brassage de bières artisanales sans alcool de qualité.

Bourrée de houblons, la IPA florale de style West Coast de la micro-brasserie Sober Carpenter offre des notes de fruits tropicaux et d’agrumes. Son amertume soutenue et balancée vous procurera une fin de bouche fraîche et distincte qui vous poussera à en reprendre une gorgée!

sobercarpenter.ca

Kit Cocktail «Mojito»

Indispensable pour vos journées ensoleillées ou vos soirées festives!

Préparer un savoureux Mojito n’aura jamais été aussi facile : le Kit Cocktail, qui permet de concocter jusqu’à 15 mojitos.

Composé d’un rhum brun sans alcool épicé, d’un sirop de menthe sauvage et lime, d’une bouteille de sirop cordial à la lime, d’un sachet de lime déshydratée, d’une cuillère et d’un mesureur à cocktail, ce kit facilitera la préparation de votre mojito à la maison.

aperoazero.ca

Casal Domingo «Éclat de Baies»

Éclatez-vous avec le nouveau Casal Domingo Éclat de Baies!

Ce mélange sophistiqué de vin désalcoolisé et de baies des champs propulsera vos papilles vers des horizons inexplorés. Mieux encore… vous voyagerez léger, une canette ne contenant que cinq calories!

Prêts pour l’aventure?

casaldomingo.com

IPA «Discipline» de chez Siboire

C’est bien connu : au Siboire, on prône un mode de vie sain, actif et équilibré.

C’est pourquoi l’équipe de production a développé la Discipline, IPA sans alcool, pour ces moments où votre vie et votre corps exigent une efficacité maximale, et ce, sans que vous n’ayez toutefois à vous priver du plaisir de partager une bonne bière entre amis! Brassée avec les houblons Mosaic, Citra, Simcoe et Sabro, découvrez-y des notes de pamplemousse rose, d’orange sucrée, de zeste de citron et de chair de noix de coco, le tout à travers une amertume douce et un corps soyeux.

Si boire est un vice, cale verre en est un autre!

Brassée à Sherbrooke – siboire.ca

Club Kombucha

Bienvenue dans le Club! Celui du monde curieux et ouvert, qui assume ses choix, qui cherche une boisson vertueuse, mais pas prétentieuse.

Dans le Club, on garde ça simple. Cette jeune entreprise montréalaise offre des kombuchas qui sauront plaire à tous – Pamplemousse, Gingembre, Framboise, Clémentine et Baies -, en plus de proposer des éditions limitées en bouteilles de 750 ml (Club Sélect).

La plupart de ses produits sont faits à base de jus Loop, des jus de fruits qui seraient normalement jetés à qui on donne une deuxième vie.

Les kombuchas du Club sauront sans aucun doute vous rafraîchir durant les journées chaudes!

shop.clubkombucha.ca

Clever Gin – Botaniques de Gin Distillées

Un savoureux Gin canadien sans alcool avec ZERO calorie!

Le parfait mélange d’herbes et épices méticuleusement cueillies puis distillées. Cette infusion est à la fois puissante et raffinée; traditionnellement distillée en petite quantité dans un alambic en cuivre, afin de capturer toutes les vibrantes saveurs de ces extraits botaniques. À dégustez sans modération!

clevermocktails.com

Casal Domingo «Rosé» et «Thé Glacé»

La marque de coolers au vin désalcoolisé #1 au Québec élargit sa gamme de saveurs!

Offertes dans ses bouteilles en verre iconiques, les nouvelles boissons Casal Domingo Rosé et Thé Glacé ont tout pour plaire grâce à leur goût riche et rafraîchissant.

À déguster, sans modération, tout l’été!

casaldomingo.com

Gin Juniper signé HP

Le goût d’un gin savoureux de bonne qualité sans l’alcool.

Un gin pour tous ceux qui souhaitent limiter leur consommation d’alcool sans sacrifier le bon goût ni le plaisir de trinquer! L’entreprise montréalaise HP Juniper a lancé les tout premiers spiritueux distillés sans alcool aux aromates botaniques du gin produit au Québec : le HP Juniper Classique et le très populaire le HP Juniper Floral, tous deux faits d’ingrédients naturels majoritairement locaux.

HP Juniper est le tout premier spiritueux sans alcool tirant son goût unique d’un assemblage d’aromates pour offrir les arômes uniques du gin aux connaisseurs québécois.

hpjuniper.com

Météorite de Le BockAle

Fièrement sans alcool, passionnée de goût.

Produite par la microbrasserie Le BockAle, pionnière dans le monde des bières sans alcool, la Météorite est une bière blanche fruitée tout à fait unique qui présente une trajectoire bien équilibrée ainsi qu’une légère amertume liée à l’écorce de clémentine.

Elle vous fera découvrir la rencontre surprenante entre le litchi et la clémentine et sa couleur vive saura assurément réchauffer l’atmosphère.

Un pur délice!

lebockale.com

Mocktails Clever

Ces mocktails canadiens partagent le même secret : ils sont fabriqués à base d’infusions botaniques plutôt que d’ajouter des saveurs artificielles.

Tous 3 sans alcool, le Mojito, le Gin&Tonic et le délicieux petit nouveau, le Gin&Tonic Rose, sont de malins mélanges d’herbes et épices finement choisies puis distillées dans un alambic en cuivre, pour un goût savoureux, sans agent de conservation et avec 50% moins de calories que dans les cocktails similaires.

Très frais, ces mocktails qui gouttent le ciel sont parfaits pour vos soirées d’été!

clevermocktails.com

Nous espérons que nos suggestions ont su éveiller votre soif estivale et vous ont convaincus qu’il est possible de se désaltérer dans un mode festif sans consommer d’alcool! Alors, êtes-vous prêts pour affronter les chaleurs de cet été qui s’apprête à se pointer le bout du nez?