Passion nautique

Il n’y a pas à dire : les activités nautiques ont la cote plus que jamais, les sports qui se pratiquent dans ou sur l’eau faisant vraisemblablement vibrer la fibre des Québécois! Parmi ceux-ci, on retrouve entre autres le surf et le paddleboard, qui comptent de plus en plus d’adeptes. Comment faire pour trouver planche à votre pied?

Surfer dans l’âme…

Vous rêvez de vous propulser sur une vague de type déferlante comme on en voit dans les films? Pour ce faire, vous devrez vous rendre sur les plages d’Hawaï… ou celles – moins impressionnantes, mais plus accessibles – de la Gaspésie, de la Côte-Nord ou des Îles-de-la-Madeleine. Vous pourriez aussi tenter votre chance avec le très populaire surf de rivière, qui consiste à surfer la vague stationnaire infinie que créent le courant et les différents fonds.

… ou pro de paddleboard?

Vous êtes plutôt du type balade, yoga, expédition ou entraînement? Dans ce cas, le paddleboard est tout indiqué! Comme il est possible de le pratiquer à peu près sur n’importe quel cours d’eau, vous aurez l’embarras du choix. De plus, le modèle gonflable apporte un petit plus par rapport au transport et au rangement!

Conseil de pro

Dans tous les cas, l’important est de démarrer votre pratique du bon pied.

« Dans les deux sports, plus une planche est volumineuse, plus la planche flotte et plus elle est stable. Les personnes qui débutent devraient donc choisir des modèles plus volumineux », explique Nicolas Jolicoeur, fondateur de TAIGA.

En plus de l’équipement, les sports nautiques nécessitent de bien se vêtir et de s’hydrater suffisamment. Pour en savoir plus sur les vêtements et accessoires qui pourraient optimiser votre pratique, référez-vous à des experts en la matière : ceux-ci pourront vous conseiller sur ce qui vous convient le mieux.

Pour obtenir plus d’information quant au matériel, à son entretien et aux mesures de sécurité, ou encore pour passer une commande, rendez-vous au www.taigaboard.com.

Mais faites vite, car les inventaires sont limités!