Sillonner les routes du Québec sans rien manquer!

Cet été, on prend une grande bouffée d’air frais. Les activités en plein air ne manquent pas. Explorer les sentiers de randonnée, observer la diversité de notre faune et de notre flore, relaxer dans un chalet en nature… C’est si simple de décrocher.

Des saveurs locales pour gourmands et gourmets

La diversité et la qualité de nos produits sont à la base de notre succès en gastronomie. Produits de la mer, fruits et fromages savoureux, producteurs passionnés et chefs créatifs. La cuisine du Québec, c’est tout ça, et plus. À table!

Laissez-vous porter par le courant du Saint-Laurent

Dites bonjour à l’un des plus grands fleuves du globe. Ouvert et accueillant, toujours présent et sans cesse mouvant à l’image du Québec, il vous invite à la découverte.

Itinéraires et routes touristiques

On vous propose des idées de séjour et des itinéraires de voyage afin de ne rien manquer. Le choix est vaste et répond à bien des goûts. De plus, des panneaux bleus vous guident tout au long de la route. Et des routes touristiques, il y en a : Route des Baleines, du Fleuve, des Sommets, du Terroir… Si facile de parcourir le Québec!