Vins et plaisirs: suggestions pour la fête des Mères

Ce dimanche, ce sera la fête des Mères et on a pensé à vous, chères mamans, avec des suggestions de vins qui vous plairont, ainsi qu’une idée de repas familial n’exigeant pas beaucoup de préparation. Vous pourrez donc déguster votre vin tranquille, pendant que la famille se régalera de notre recette de la semaine !

Dominio de Punctum 20000 Leguas 2020

Si vous cherchez quelque chose de différent et d’original à offrir pour la fête des Mères, je vous conseille vivement cette cuvée ! Une belle occasion de s’initier aux vins orange avec un produit accessible à tous les palais. Le procédé de macération pelliculaire implique que le jus fermenté a été en contact avec les peaux des raisins pendant un certain temps, procurant ainsi au vin blanc une teinte orangée, des saveurs plus concentrées et des notes légèrement oxydées. On gagne aussi en tanins. J’ai aimé les notes de noisette, de miel et d’écorce d’orange de ce vin bio espagnol. Parfait pour les sushis, mais pourquoi pas aussi pour le hot-dog à la moutarde et miel de notre recette ?

Vin blanc, 750 ml

Espagne, Le Plateau (Meseta)

Code SAQ : 13920771

Prix : 17,50 $



Langa Classic Calatayud 2018

Quelle jolie bouteille! La fresque dorée qui sert d’étiquette représente les différentes étapes de la viticulture auxquelles la famille Langa, propriétaire du vignoble, s’est adonnée depuis 150 ans. Aujourd’hui, la cinquième génération a repris les affaires, amenant avec elle une vision moderne dans la fabrication du vin. On a ici un 100 % grenache qui a séjourné 12 mois en fûts de chêne américains et européens, puis 6 mois en bouteille. Les raisins proviennent de vignes âgées entre 70 et 100 ans. En résulte un vin costaud, avec des notes profondes de fruits noirs séchés, de cuir et de cannelle, sur des tanins souples. Excellent rapport qualité-prix pour ce vin fait pour les saucisses ou la bavette de bœuf de Maman.

Vin rouge, 750 ml

Espagne, Vallée de l’Ebre

Code SAQ : 13113581

Prix : 19,10 $

Moët & Chandon Impérial Brut

Et pourquoi pas, en terminant, un champagne ? Une des marques les plus réputées est certainement Moët & Chandon. J’ai eu un coup de cœur pour leur rosé. Plus exubérant que le blanc, avec des notes de fraise, de pétale de rose, de pâtisserie et d’agrumes, il ne manquera pas de séduire la plus difficile des mamans ! Sa bulle fine et persistante, ainsi que sa rondeur, sont de beaux atouts pour le déguster seul ou accompagné de plats comme le saumon, par exemple. Tendance: le servir en cocktail! Pour joindre l’utile à l’agréable, la maison vend justement un livre de cocktails dont les fonds iront aux mixologues canadiens qui l’ont eu à la dure en cette année de pandémie.

Champagne rosé, 750 ml

France, Champagne

Code SAQ : 482026

Prix 84,25 $

Bonne fête des Mères !

Hot-dogs moutarde et miel

Préparation : 10 minutes / Cuisson : 8 minutes / Quantité : 4 portions

Ingrédients

1 baguette de pain

4 saucisses italiennes douces Casa Mia

45 ml (3 c. à soupe) de moutarde au miel

125 ml (1/2 tasse) de laitue iceberg tranchée finement

80 ml (1/3 de tasse) de croustilles en juliennes au hickory (de type Hostess)

Préparation

1. Couper la baguette en quatre morceaux. Couper chaque morceau en deux sur l’épaisseur, sans les trancher complètement. 2. Préchauffer le barbecue à puissance moyenne-élevée. 3. Sur la grille chaude et huilée du barbecue, déposer les saucisses. Fermer le couvercle et cuire de 8 à 10 minutes en retournant les saucisses quelques fois. 4. Sur la grille supérieure du barbecue, faire griller les pains quelques secondes de chaque côté. 5. Garnir chaque pain d’une saucisse, de moutarde, de laitue et de croustilles.

