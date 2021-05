Ces destinations vous en feront voir de toutes les couleurs!

Si vous n’en pouvez plus de Netflix, il est peut-être temps de vous lancer dans une aventure tangible – oui, dans le vrai monde – qui vous placera véritablement au cœur de l’action!

Et pour ça, plusieurs destinations spécialisées dans l’accélération du rythme cardiaque vous proposent des expériences qui vous feront assurément rompre avec la monotonie. Devenez pilote, balancez-vous d’arbre en arbre, plongez avec les saumons, explorez des mondes virtuels, soyez témoin de paysages à couper le souffle, testez votre équilibre ou expérimentez la chute libre… Voici plusieurs adresses qui promettent de vous faire décoller de votre sofa!

Réalité virtuelle immersive à Montréal : une expérience unique en coopératif ou déplacement libre

ZERO LATENCY MONTRÉAL

Se déplacer à travers un jeu vidéo dans la peau d’un personnage, interagir avec d’autres joueurs tout en faisant face à des ennemis de taille réelle… Bref, sauter à pieds joints dans une aventure de science-fiction ultraréaliste et palpitante en réalité virtuelle immersive. Voilà ce que vous propose la technologie de réalité virtuelle en déplacement libre.

Leur salle VR est conçue pour accueillir jusqu’à 8 joueurs à la fois dans un espace de plus de 2200 pieds carrés. La technologie offre aux joueurs un environnement sécuritaire dans lequel ils peuvent se déplacer librement, sans risque de heurter un mur, sans sensation de vertige, dans un monde au réalisme étonnant.

Une expérience de plongée en apnée hors de l’ordinaire avec le roi des rivières

NATURE AVENTURE

L’entreprise Nature Aventure, située à Matapédia en Gaspésie, offre un forfait de plongée en apnée en rivière depuis 2011. Une activité tout à fait unique qui vous permet de nager avec le roi de nos rivières : le saumon de l’Atlantique. L’observation du saumon se fait avec masque et tuba, parfois dans les fosses, parfois dans les petits rapides. Une journée complète de baignade en rivière combinée avec de la marche en sentier pour se rendre à de superbes sites, ainsi qu’une petite portion en canot sur la rivière Matapédia. Vous serez habillé de la tête aux pieds en combinaison isothermique de type wetsuit pour vous garder au chaud.

Votre guide vous parlera du cycle de vie du saumon et de ses comportements en rivière. Si vous avez des questions sur le milieu aquatique, la faune et la flore, votre guide se fera un plaisir de vous répondre. Un bon lunch santé et des collations maison vous permettront de faire le plein d’énergie pour vous amuser toute la journée !

La Côte-Nord comme vous ne l’avez jamais vue !

TOTEM AVIATION

Partez explorer la Côte-Nord! Entre Les Escoumins et Tadoussac, vous aurez une vue imprenable sur le Fjord du Saguenay, en plus d’observer le trafic maritime, les baleines et les paysages sauvages à perte de vue. Vous découvrirez Tadoussac et ses environs, avec des lieux historiques qui ont marqué les débuts de la Nouvelle-France. Ce territoire de l’arrière-pays vous marquera par sa démesure et sa générosité.

Il vous est possible de combiner un survol avec un hébergement de prêt-à-camper. Vous bénéficierez alors d’un escompte de 10 % sur votre réservation. Visitez le site internet de Totem Aviation pour en apprendre davantage sur les parcours possibles et les types d’hébergements disponibles.

Sauter en parachute, une expérience inoubliable qui vous fera sortir de votre zone de confort

PARACHUTE MONTRÉAL

Parachute Montréal, c’est deux centres de sauts situés à 30 minutes de Montréal : sur la Rive-Nord à Saint-Esprit et sur la Rive-Sud à Farnham. L’équipe de cette entreprise familiale partage sa passion du parachutisme depuis 30 ans, le tout dans un environnement hautement professionnel et sécuritaire.

En choisissant Parachute Montréal, vous bénéficiez de :

• Trois altitudes : 9000, 13 500 et 18 000 pieds (le plus haut saut possible au Canada).

• Près de 50 instructeurs cumulant plus de 175 000 sauts.

• Trois avions pouvant accueillir au total 64 passagers.

Début de la saison 2021 prévu le 15 mai. Réservez rapidement, les disponibilités s’envolent! Saut en parachute à partir de 239$!

Initiez-vous au monde fascinant de l’aviation

AEROSIM EXPERIENCE

Prenez les commandes d’un simulateur d’avion de ligne Boeing 737 et vivez une expérience unique ! Glissez-vous dans la peau du commandant de bord et voyagez autour du monde. Survolez la ville de Dubaï, effectuez une approche sur l’île de Saint-Martin, laissez-vous guider pour un atterrissage sur l’ancien aéroport de Hong Kong, Kai Tak. C’est votre première expérience? Pas de panique, un pilote professionnel sera votre instructeur et vous accompagnera lors de votre vol. Deux passagers pourront même assister à votre session de pilotage ! Le ciel vous appartient !

* Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour vivre cette expérience

L’autogire, une autre manière de s’envoyer en l’air !

GYRO AVENTURE CANADA

Venez découvrir l’un des appareils les plus sécuritaires du monde aéronautique en survolant les superbes paysages bucoliques de la région de Québec. L’autogire est équipé de double commande et vous aurez la chance, si vous le désirez, de piloter votre retour avec l’assistance d’un pilote instructeur qualifié.

Les services qui vous sont offerts :

• Centre de formation au pilotage Autogire

• Vol aventure / Pilote d’un jour

• Certificat-cadeau

• Vente des appareils DTA, Magni et Usagés

• (NOUVEAU) Financement disponible

• Maintenance d’autogires

• Entreposage

Gyro Aventure Canada est situé dans la région de Québec.

Retrouvez le plaisir d’être libre en pleine nature et de vivre des sensations fortes

ARBRASKA

Chaque parc Arbraska propose des parcours avec des niveaux de difficulté variés et accessibles à partir de l’âge de 5 ans. Une aventure qui combine plusieurs défis à surmonter tels que des ponts de singe, filets à grimper, passerelles, balançoires et surtout des tyroliennes géantes. Les parcs Arbraska sont situés à Rawdon, Rigaud, Mont-Saint-Grégoire, Val-Des-Monts (Laflèche) et Québec (au parc naturel Chauveau). Enfilez vos casque et harnais et attendez-vous à vivre une expérience exceptionnelle.

Se perdre en nature n’aura jamais été aussi passionnant!

PARC NATURE ÉCO-ODYSSÉE

Le Parc Nature Éco-Odyssée et son labyrinthe d’eau unique au monde vous proposent de toutes nouvelles aventures nocturnes! Observez les magnifiques couchers de soleil en planche à pagaie, au moment où les animaux du marais sont les plus actifs. Pour les plus aventuriers, retrouvez votre chemin la nuit au clair de lune ou admirez les étoiles filantes durant les perséides à bord d’un canot ! Laissez-vous également transporter par les sons et lumières d’Eco-Noctura, la nouvelle projection multimédia en plein air. Feu de camp et collations disponibles en soirée. Glamping sur la montagne et hébergement sur le site.

Une attraction aquatique des plus survoltées!

AQUAZILLA

Aquazilla est une attraction aquatique des plus survoltées! Cet immense terrain de jeu rafraichissant donnera sans contredit un plaisir monstre à votre journée! Partez à l’assaut des parcours gonflables géants et jouez d’adresse pour surmonter tous les obstacles sans y perdre pied. Ce concept unique est composé de modules qui demandent des aptitudes physiques tels qu’escalader une paroi glissante, grimper des échelles suspendues et se laisser glisser sur des structures de dimensions et de tailles différentes. Entre l’entraide et la compétition, ce terrain de jeu vous fera vivre toute une gamme d’émotions. À Aquazilla, les sensations fortes sont au rendez-vous!

Une expérience haute en émotions !

VOILES EN VOILES

Vous avez soif d’aventure et de sensations fortes? Une des activités préférées des familles, le parc d’aventures en plein air Voiles en Voiles, situé au Vieux-Port de Montréal, vous permet de vivre une expérience unique et mémorable. Inspiré de l’univers des bateaux pirates et royaux du 18e siècle, Voiles en Voiles propose des parcours aériens de hauteurs et de degrés de difficulté variables, un cinéma immersif 3D muni de bancs mobiles amplifiant le réalisme de l’expérience, un village d’immenses jeux gonflables, une arène de bataille de tag à l’arc accueillant deux équipes qui s’affrontent dans une ambiance amusante et un brin compétitif, des missions d’évasion qui se déroulent dans des décors réalistes à même les cales de bateaux et plus encore!

Voiles en Voiles offre des heures de plaisir pour toute la famille et pour tous les âges. Sensations fortes et poussée d’adrénaline garanties!

Les sensations fortes vous feront revivre, promesses de souvenirs mémorables! À l’approche de l’été, le moment est plus que parfait pour mettre le cap vers de nouvelles aventures et découvrir des univers et paysages surprenants. N’hésitez pas à explorer les sites web de ces destinations afin d’en apprendre davantage et à les ajouter dans votre circuit d’activités estivales.