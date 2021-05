Devenez le pro du BBQ avec ces incontournables!

La sentez-vous, l’odeur du gril qui commence à se propager un peu partout?

C’est signe que les 1000 délices que nous promet l’été sont maintenant arrivés! Si vous ne vous êtes pas encore procuré tous les essentiels pour vos grillades estivales, nous vous dressons ci-dessous une liste de produits, certains pratiques et d’autres alléchants, qui vous aideront à devenir cet été le maitre incontesté du BBQ dans votre voisinage.

À vos spatules, Mesdames et Messieurs les chefs!

Donnez vie à vos grillades préférées!

ÉPICES KANEL

Kanel a été fondée par une équipe de femmes amoureuses de bouffe et de bien-être qui a créé sa propre collection de mélanges d’épices parfaitement équilibrés, en utilisant de vrais ingrédients de première qualité. Aucun agent de conservation. Aucun agent de remplissage. Sans allergènes cachés. Et absolument, véritablement, sans arômes artificiels.

Cette année, les Épices Kanel ont réuni cinq de leurs mélanges idéals pour le gril pour vous aider à plonger dans la meilleure période de l’année : la saison du barbecue! Tous ces mélanges d’épices grésillant sont emballés dans une boîte amusante, Thrill du Grill, conçue par l’artiste Dave Arnold (alias Mr. Sign) de Montréal. Les assaisonnements fumés et chaleureux de ce kit estival donneront vie à toutes vos grillades préférées, des hamburgers aux brochettes de légumes, en passant par les crevettes et les steaks. En d’autres mots, c’est le cadeau idéal pour la fête des Pères ou une soirée dans la cour. Jokes de papa non incluses.

Le Thrill du Grill Inclus: Jalapeño Verde & Limón, Chaleur coréenne sucrée, Sel de mer fumé à froid, Miel et chipotle Santa Fe, et Bloc du boucher

Le mois du BBQ, ça commence avec des produits d’ici!

FERME GASPOR

Que vous soyez amateur ou passé maître dans le monde des fumoirs et BBQ, vous recherchez des produits d’exception, et ça, vous en retrouverez sans contredit chez Gaspor, une entreprise toute québécoise située dans les Basses-Laurentides qui rassemble autour d’une même famille l’expertise et le savoir-faire de deux générations! Créés à partir d’un élevage de porcelet de lait, on y assure la découpe, la mise en marché et la distribution, ce qui leur permet d’offrir aux clients plusieurs coupes adaptées à leurs besoins tout en assurant la constance de la qualité des produits.

Découvrez les incontournables pour votre fumoir et BBQ en mélangeant leurs meilleurs produits comme les Burgers Bacon & Porcelet, le Smoked Meat de Porcelet, la fameuse Porchetta de Porcelet, les saucisses Gaspor et bien plus. De plus, la ferme Gaspor est un dépositaire autorisé des Fumoirs Green Mountain Grill et des BBQ au charbon de bois Everdure par Heston Blumenthal.

Des produits divins, sans gluten et sans allergènes

SAINTE SAUCISSE

Fondée en 2015, Sainte Saucisse est une petite entreprise bien d’ici qui produit des saucisses artisanales faites à la main. On y révolutionne le monde de la saucisse en offrant une gamme de produits totalement différents! Artisanales et haut de gamme, leurs saucisses sont SANS gluten et SANS allergènes prioritaires. De plus, elles ne contiennent absolument AUCUN agent de comblement, tel que farine ou gras animal.

Leur viande est élevée dans Les Laurentides et est certifiée bien-être animal, sans hormones ajoutées et sans antibiotique. Les ingrédients sont simples, locaux et majoritairement biologiques. Succomber à de gargantuesques et savoureuses saucisses, sans compromis, c’est totalement possible !

Le BBQ au charbon de bois : un éternel favori !

LE MASTER-TOUCH DE WEBER, CHEZ DOYON DESPRÉS

Le charbon de bois est le plus naturel des combustibles à barbecue, et les saveurs et les parfums qu’il procure aux aliments sont parmi les plus appréciés des amateurs de barbecue. Il est donc facile de comprendre pourquoi le barbecue au charbon bénéficie d’une si grande popularité et est le préféré aux yeux des amateurs de grillades.

L’appareil auquel on pense d’ordinaire lorsqu’il s’agit de cuisson avec un barbecue au charbon est le classique kettle, inventé par Weber il y a déjà plusieurs décennies. Weber est la référence, non seulement parce qu’on lui doit la création de cet appareil, mais aussi parce qu’il produit, selon le maître grillardin, l’un des meilleurs appareils.

Cet appareil, c’est le Master-Touch, qui est caractérisé par un excellent rapport qualité-prix. Son bas prix devrait convaincre plus d’un amateur de barbecue de s’initier à la cuisson au charbon.

L’avantage de cuisiner sur un BBQ au charbon est qu’il procure des parfums et des saveurs sublimes aux aliments qui reposent sur la grille de cuisson.

Dernier-né des prêts à griller: le combo saucisses BBQ Québec!

BBQ QUÉBEC

Compagnie québécoise créée en 2012 offrant des barbecues de haute qualité et des accessoires, BBQ Québec fait aussi la promotion du mode de vie barbecue et offre des produits succulents!

Le Combo Saucisses est le fruit d’un long travail par deux passionnés du BBQ; Max BBQ Guru et JP BBQ Master, les frères Lavoie, co-fondateurs de BBQ Québec, qui vous présentent deux saveurs inspirées des assaisonnements préférés chez BBQ Québec: Argentina (arômes de fines herbes) et Tex-Max (parfaitement épicées). Pour des saucisses fraîches, savoureuses et juteuses, le format de 750 g est plus généreux que les autres sur le marché; il y en a pour toute la famille, et pour tous les goûts!

Il s’agit d’une option santé sans produits artificiels, fait de porc certifié Aliments du Québec, vendue seulement 11,99 $, exclusivement dans les 220 succursales IGA du Québec. Découvrez d’autres prêts à griller BBQ Québec: Ailes de poulet, côtes levées et galettes de burger de dinde!

Un sérieux rival pour le barbecue…

LA PLANCHA DE ENO, CHEZ DOYON DESPRÉS

Avec une Plancha, vous pouvez faire cuire divers aliments à plat sur la plaque de cuisson sans recourir à un support ou récipient quelconque. C’est l’appareil idéal pour la cuisson et la saisie sans matières grasses de poissons, de viandes, de légumes et de fruits ainsi que d’aliments pour concocter un déjeuner ou tout autre repas.

La plancha est constituée d’une plaque en fonte recouverte de trois couches d’émail. La fonte se révèle être un matériau qui s’imprègne de la chaleur et la diffuse très bien. L’émail dont est recouverte la plaque est naturellement antiadhésif, non poreux et résistant. Il est si résistant qu’on peut se servir d’ustensiles en acier inoxydable sans craindre de l’abîmer.

Les planchas sont équipées d’un, deux ou trois brûleurs qui chauffent rapidement la plaque de cuisson. La température de l’appareil peut s’élever à 680°F en seulement cinq à sept minutes.

Vous pouvez, avec cet appareil, saisir rapidement des aliments ou les faire cuire à température moyenne, à 300°F. La température peut être facilement ajustée au cours du processus de cuisson.

