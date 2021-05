Introduction

MOJITO SAINTE-MARIE

Le nouveau mojito prêt-à-boire québécois, tout simplement sans compromis.

Vite prêt, bien frais !

Quand la signature d’un drink est dans la fraîcheur de ses ingrédients, en faire une version prêt-à-boire est un projet périlleux. C’est pourtant le défi relevé par le nouveau Mojito Sainte-Marie. Tout est dans l’impression que la lime et la menthe viennent d’être pressées au pilon dans votre canette !

À l’image du Québec, le Mojito Sainte-Marie est un heureux mélange culturel, à la fois historique et actuel. Fondamentalement, le concept vient du Sud et emprunte à la plus pure tradition des bars de La Havane des années 1940, où flânait un certain Ernest Hemingway.

À cette touche lointaine et estivale, vient s’ajouter l’univers bien de chez nous du Rhum Sainte-Marie. Ce spiritueux lancé par Club local en 2017 est inspiré, en termes d’imaginaire et de goûts, de l’histoire populaire du Faubourg à m’lasse, à Montréal. La version mojito prêt-à-boire emprunte d’ailleurs subtilement à la teinte rosée unique du fameux rhum épicé. Le résultat est un authentique mojito, à l’accent québécois !

SHAPE

LA RECETTE NATURELLE DU SUCCÈS

Shape ne se contente pas d’offrir une option 100 % locale, il repousse les standards épurés de la catégorie seltzer : zéro sucre, zéro glucide, 4,2 % d’alcool et seulement 90 calories. « On a énormément travaillé la recette pour effacer complètement l’arrière-goût de malt souvent

associé aux coolers d’épicerie, explique Sylvain Lague, président. Nos saveurs de citron/lime, baie/hibiscus et framboise/ menthe sont aussi rafraîchissantes que dans une eau pétillante aromatisée. » Il s’agit d’ailleurs d’arômes entièrement naturels.

La formule a de quoi plaire à une génération davantage soucieuse de la qualité et des propriétés de ce qu’elle choisit de consommer. Shape s’inscrit dans cette nouvelle tendance à un mode de vie plus sain. SHAPE est disponible en canettes de 355 ml. Il est vendu en caisses de 6 unités d’une même saveur ou en caisses mixtes de 12 unités. La saveur citron/lime est également offerte à la pièce en format de 473 ml.

Spritz Les îles

Les Îles à portée de main

Cocktail Spritz, format prêt-à-boire, alcools québécois : s’il y a trois tendances phares à l’heure de l’apéro pour l’été 2020, ce sont bien celles-là. Alors, on les a réunies pour imaginer ce que pourrait être le drink incontournable des vacances. Ça donne Spritz Les Îles prêt-à-boire, le tout premier Spritz d’ici que l’on se sert en claquant des doigts.

Le prêt-à-boire est fidèle aux saveurs du populaire Apéritif Les Îles, avec ses notes signatures d’orange et de mandarine. On retrouve les mêmes extraits de plantes tropicales, d’écorces d’agrumes et d’arômes naturels de rhubarbe. L’amertume est légère, résolument estivale. À seulement 14,80 $ pour 4 canettes de 250 ml, l’envie de Spritz devient particulièrement irrésistible.

Pourquoi le Spritz?

D’abord, parce c’est le nouveau favori des 5 à 7, statistiques à l’appui. Ensuite, le Spritz gagne à être offert en format individuel, plus besoin d’ouvrir une bouteille de mousseux pour un seul verre! Finalement, le succès de l’Apéritif Les Îles, parmi les meilleurs vendeurs de sa catégorie depuis son lancement, permettait de présumer d’un bon accueil pour sa déclinaison prêt-à-boire.

DISTILLERIE 3 LACS

La Distillerie 3 Lacs de Valleyfield vient de lancer son premier prêt-à-boire, une limonade rose à base de gin qui combine la fraîcheur du pamplemousse aux notes audacieuses du romarin. Cette nouveauté est d’ailleurs annonciatrice de la suite de l’été qui sera couronné de nouvelles saveurs lancées par cette micro-distillerie.

Elle se surpasse en développant une fois de plus un produit au goût raffiné, équilibré, et légèrement sucré qui explose en bouche. Ce prêt-à-boire pétillant plaira tant aux amateurs de gin qu’aux néophytes. Fait à la base de vrai jus de citron, il vous surprendra par sa fraîcheur, son audace et ses ingrédients de qualité.

Cette nouvelle boisson rafraîchissante à 5 % d’alcool deviendra rapidement un incontournable de vos prochains pique-niques et barbecues improvisés de la saison estivale. Son allure festive et colorée exploite le thème des flamants roses et elle se glisse parfaitement dans la glacière pour vos apéros de fin de journée.

MIELE SOUR

Juste à temps pour la saison estivale, les Spiritueux Iberville sont très heureux d’ajouter à la liste des produits québécois leur limonade à l’amaretto sous forme de prêt-à-boire: le Miele Sour.

Après ses deux boissons faites à base d’amaretto qui ont connu un franc succès, Miele et Miele Crème, l’équipe des Spiritueux Iberville s’est lancée dans une version prêt-à-boire pour créer un parfait mélange entre une limonade et un amaretto sour.

Miele Sour représente ce souvenir d’une limonade bien fraîche lors d’une grande journée de chaleur. C’est une boisson effervescente avec les saveurs de NOTRE amaretto, à laquelle s’ajoute l’acidité d’un vrai jus de citron, pour créer une boisson rafraichissante.

AMERMELADE SPRITZ

Grâce à l’arrivée de l’Amermelade, les Québécois n’ont plus à se tourner vers des produits d’ailleurs pour se faire des Spritz, ils peuvent le faire avec un produit d’ici.

Encore une fois, l’équipe de Spiritueux Iberville trace la voie avec un Spritz québécois en format prêt-à-boire.

L’Amermelade Spritz reste fidèle à l’original!

Au nez, l’Amermelade dégage un bouquet franc d’agrumes avec des effluves de sapinage et de gingembre. En bouche, une amertume rappelant le pamplemousse rose. Une attaque complexe faite de multiples agrumes et fruits (orange, bergamote, pêche et abricot) et une finale légèrement amère et camphrée rappelant l’eucalyptus et la rose.

GIN TONIC PANAIS – MARIE-VIC

Pourquoi avoir fait un prêt-à-boire? C’est simple : notre gin tonic goûte le vrai gin tonic, sans flafla, sans artifices, juste du vrai. Et il faut s’en confesser : les vrais subversifs ne suivent jamais les recettes!

Jadis connu sous le nom de Piger Henricus, ce gin créé en 2013 est l’un des premiers à avoir été distillé au Québec. Il figure à ce jour parmi les préférés des amateurs de cette eau-de-vie, qui le connaissent comme le fameux « gin au panais », d’où l’hommage au botaniste Marie-Victorin.

En plus des traditionnelles baies de genièvre, on trouve dans ce gin conçu par la distillerie Les Subversifs des arômes de coriandre, d’angélique et de cardamome, appuyés par le zeste du citron.

