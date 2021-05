Une école où chaque élève compte

Il s’appelle Dan Lambert. Quand Dan était jeune, il ne « fittait pas dans le moule » des écoles dites normales. Étant aux prises avec de nombreux problèmes de comportement et des difficultés d’apprentissage, il aurait très bien pu glisser dans la proverbiale craque, comme des milliers d’élèves qui, chaque année, sont catapultés de classe en classe, d’école en école, jusqu’à ce que, immanquablement, platement, ils finissent par décrocher.

Mais Dan est tombé sur le Centre Académique Fournier (CAF), qui avait les ressources et le savoir pour l’accueillir tel qu’il était. Une véritable planche de salut, puisque Dan, aujourd’hui, témoigne avec cœur et gratitude de son expérience dans cet établissement.

Un havre pour les élèves en difficulté d’adaptation

Le CAF, qui a pignon sur rue à Ville Saint-Laurent, boulevard Henri-Bourassa Ouest, accueille chaque année quelque 350 élèves, de la maternelle à la 3e secondaire, vivant avec des problématiques diversifiées : TSA, syndrome de Gilles de la Tourette, TDAH, trouble d’opposition, douance, troubles langagiers et autres. Elle offre également une préparation au marché du travail aux jeunes de 15 à 21 ans, afin de développer leurs compétences liées à l’emploi.

Mais sa vocation première est d’amener les élèves à se responsabiliser dans leur rapport avec les autres, au moyen de la rééducation psychosociale, une approche novatrice qui vise entre autres à développer leur motivation, leur créativité ainsi qu’un sentiment de compétence.

En raison de l’augmentation constante du nombre d’enfants en difficulté et de l’alourdissement des cas recensés, l’établissement – quasi unique au Québec – constitue souvent la dernière chance de scolarisation pour ceux qu’elle accueille.

Environnement sécurisant et approche personnalisée

Selon la directrice de l’établissement, Mme Paola Gravino, un des éléments les plus importants pour ses élèves est de retrouver chaque jour un environnement sécurisant. Ici, on ne parle pas clôtures ou de dispositifs de sécurité, mais plutôt de composantes rassurantes et stimulantes, comme des repères visuels et auditifs, qui accompagneront l’élève et l’aideront à s’épanouir.

Par ailleurs, l’école se démarque aussi par ses nombreuses ressources professionnelles. Les élèves peuvent compter sur deux psychologues, quatre psychoéducateurs, trois orthophonistes, quatre orthopédagogues et dix-huit techniciens en éducation spécialisée, en plus d’un corps enseignant complètement dédié à leurs groupes réduits.

C’est qu’en effet, les classes ne dépassent jamais huit élèves au préscolaire, douze au primaire et quinze au secondaire, accordant ainsi plus de temps – et de souffle – aux différents professionnels, temps qui fait bien souvent défaut aux écoles du secteur public.

Le CAF offre aussi un service de transport scolaire porte à porte sur une grande couverture géographique, pour tous ses élèves du primaire et du secondaire. Un avantage non négligeable et sécurisant pour les parents!

Pédagogie de pointe et expériences valorisantes

Les techniques du CAF ont fait leurs preuves, ce n’est pas un hasard si on lui a décerné le prix Innovation – Soutien aux élèves ayant des défis particuliers, remis par la Fédération des établissements d’enseignement privés.

On y prône une approche qui mise sur l’attachement – par le milieu et les professionnels que les élèves côtoient chaque jour – et un accompagnement vers l’autonomie. Chaque enfant bénéficie d’un suivi individualisé avec un plan d’intervention et des objectifs bien à lui, un encadrement très serré voué à l’apaiser.

Les élèves sont également encouragés à vivre des expériences enrichissantes et valorisantes par le biais d’activités intégrées à l’horaire normal : tournois de hockey et de soccer, ateliers de cuisine et de danse, glissades, cinéma, etc. Grâce à un système d’émulation qui vise le dépassement de soi et l’inclusion de tous les élèves, on leur inculque des comportements positifs qu’ils souhaiteront à leur tour reproduire.

Le CAF : une histoire de passion depuis 1969

L’histoire du centre remonte aux années 1960, alors que Claire Fournier, une passionnée d’éducation, offre des services de garde et d’enseignement primaire à son domicile. Rapidement, elle commence à recevoir des demandes pour enseigner à des enfants présentant des difficultés comportementales.

Afin d’accueillir ses élèves dans un milieu adapté à leurs besoins, Mme Fournier fonde en 1969 la première école spécialisée en troubles de comportements. Aujourd’hui, le CAF – sous la direction de la fille de Mme Fournier – est aussi devenu une ressource essentielle pour les écoles privées régulières, à qui elle donne de la formation spécialisée sur les difficultés d’adaptation.

Vous recherchez une école pour votre enfant avec des besoins particuliers? Des places sont disponibles au CAF pour l’année 2021-2022.

CENTRE ACADÉMIQUE FOURNIER

5919, boul. Henri-Bourassa Ouest

Saint-Laurent QC H4R 1B7

Site Web: academiefournier.qc.ca

Téléphone (primaire): 514 321-2642

Téléphone (secondaire): 514 321-1546

Courriel: info@academiefournier.qc.ca

