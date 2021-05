L’importance de la culture

Élément vital d’une société dynamique, la culture s’exprime dans la manière de raconter nos histoires, de fêter, de nous rappeler le passé, de nous divertir et d’imaginer l’avenir. Notre expression créative nous aide à nous définir et à voir le monde au travers des yeux des autres.

Outre sa valeur intrinsèque, la culture apporte de précieux avantages sur le plan social et économique. Avec l’amélioration de l’éducation et de la santé, une tolérance augmente et des occasions de se réunir, la culture améliore notre qualité de vie et augmente la sensation de bien-être, tant des personnes que des communautés.

Participer à la culture peut avoir des effets bénéfiques sur les personnes à plusieurs titres, dont certains peuvent être profondément personnels. Source de plaisir et d’émerveillement, la culture peut offrir des expériences touchantes du point de vue émotionnel ou intellectuel, qu’elles soient plaisantes ou dérangeantes, qui invitent à la fête ou à la contemplation. La culture offre également le moyen d’exprimer sa créativité, de se forger une identité propre et de renforcer ou de préserver le sentiment d’appartenance à la communauté.

Les expériences culturelles offrent des occasions de loisirs, de divertissement, d’apprentissage et de partage d’expériences avec d’autres. Des musées aux théâtres et des salles de danse aux bibliothèques publiques, la culture nous occupe.

Ces avantages sont inhérents à la culture. Ils nous séduisent et nous motivent à participer.

Voici 4 activités culturelles à découvrir cet été !

MONTRÉAL AU COEUR DES ÉCHANGES

POINTE-À-CALLIÈRE

Photo : Pointe-à-Callière Matière Cosmique, collection de faïences, fonds Paul Gaston L’Anglais. Photo : Patrick Desrochers Maquette d’une maison longue. Photo : Patrick Desrochers

L’aventure renouvelée de l’exposition Montréal au cœur des échanges raconte l’histoire de Montréal depuis la halte fréquentée par les chasseurs-cueilleurs il y a 4 500 ans, jusqu’au développement du Vieux-Montréal urbain que nous connaissons aujourd’hui. Ce site unique en Amérique du Nord cumule les traces de passages et de rencontres entre plusieurs peuples autochtones ou venus d’Europe. Venez découvrir ou redécouvrir ce fascinant parcours archéologique ponctué de nombreux artéfacts, écofacts et vestiges architecturaux retrouvés lors de fouilles archéologiques. Des œuvres d’art autochtones contemporaines et des aménagements numériques et interactifs complètent le parcours et accompagnent le visiteur dans ses découvertes.

ÉCOLE DE MUSIQUE ESPACE 7000 – INSCRIPTION 7 – 8 SEPTEMBRE 2021

Connaissez-vous l’école de musique de votre patelin? Nous sommes situés sur le campus du Cégep Marie-Victorin et offrons des services de qualité.

Avec passion notre école de musique contribue depuis plus de vingt ans à l’avancement musical des élèves par des cours privés, des concerts et des participations à certains événements musicaux.

Venez découvrir vos aptitudes musicales et celles de vos enfants. Les instruments proposés à l’école sont très appréciés.

Basse | Batterie | Chant | Éveil musical | Guitare | Piano | Ukulélé | Violon

