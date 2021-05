Days Gone amène son monde apocalyptique sur PC

Playstation continue d’apporter une partie de ses exclusivités sur PC pour le bon plaisir des gamers!

Sorti au préalable en avril 2019 sur la Playstation 4, le jeu Days Gone, par Bend Studios, célèbre son arrivée sur PC aux côtés d’Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce titre, vous incarnez Deacon St. John, un motard chasseur de primes. L’histoire se déroule en Oregon deux ans après qu’une pandémie mondiale ait décimé presque toute la population. Cela dit, cette pandémie a également transformé des millions de personnes en de sauvages et stupides mutants, les Freakers.

Mal accueilli par les critiques sur PS4, qu’en est-il sur PC?

À sa sortie, Days Gone avait été critiqué pour son apparence qui donnait l’impression d’avoir été sorti trop vite. Bien entendu, chat échaudé craint l’eau froide. Cela dit, Days Gone propose néanmoins un jeu à l’aspect graphique très beau en termes de paysage et en termes de profondeur, et ce, même si les pilotes graphiques ne sont pas encore sorties.

Fait surprenant, ma carte graphique GTX1050Ti est en mesure de jouer le jeu sans problème et avec une belle qualité d’image également.

Les réglages sont conformes et très simples à utiliser et permettent de tout régler à notre guise pour avoir une expérience optimale. Vous pourrez y ajuster la qualité graphique, les niveaux d’ombrages, les textures, la densité du brouillard, l’apparence et la densité de la végétation ainsi que le taux de rafraichissement. Malheureusement, Sony a encore une fois opté pour ne pas user des nouvelles technologies, que ce soit le DLSS ou le Ray Tracing. À mon avis, c’est dommage, car ça aurait pu permettre un graphisme encore plus réaliste.

D’un autre aspect, on parle ici d’un jeu qui est un portage d’une édition console vers un PC. Tout comme d’autres jeux similaires, nous avons ici quelques soucis quand vient le temps de jouer clavier et souris, notamment dans la gestion de la caméra. Cela dit, que vous jouiez avec une manette DualShock 4, DualSense ou même une manette XBox One, le résultat sera idéal. D’ailleurs, les fonctionnalités des gâchettes adaptatives de la DualSense sont fonctionnelles également sur la version PC du jeu.

Au niveau des bogues

Comme bon nombre de joueurs le savent, la version Playstation 4 avait été accueillie avec de nombreux bogues par le passé. Le tout ayant été maintenant résolu au travers de multiples mises à jour, ceux-ci ont été que très peu présents lors des séances de jeu sur PC et même que la performance de terme d’images par seconde demeurait toujours au moins à 60 fps, et ce, même avec ma carte graphique actuelle.

Je dirais que la trame audio du jeu n’a eu aucun souci apparent et la qualité autant au niveau de la musique, des effets sonores que du doublage était impeccable. Force est d’admettre que Sony a encore bien œuvré sur ce point dans ce portage.

Pour conclure le tout

Définitivement, Sony continue de montrer à tous à quel point ses jeux sont de bons ports pour PC. Les améliorations apportées sur PC proposent d’ores et déjà un mode « New Game + », un mode Survie ainsi qu’un mode Défi sans oublier la compatibilité avec les écrans ultralarges et le taux de rafraichissement d’images élevé. Finalement, j’aurais tendance à dire que le jeu, surtout si vous n’êtes pas un adepte de la console de Sony, vaut la peine d’être joué, car son histoire est très intéressante.

Malheureusement, il ne vaut peut-être pas suffisamment la peine pour un possesseur de la console Playstation 4 ou Playstation 5 de passer à la version PC, surtout sachant que le jeu est sorti depuis deux ans sur la console et qu’en plus, il a été offert gratuitement avec le Playstation Plus Collection des possesseurs de la Playstation 5 et également gratuitement dans le Playstation Plus du mois d’avril 2021.

Un énorme « MERCI » à Playstation Canada pour la copie du jeu!

