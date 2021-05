La «bucket list» des crèmeries à essayer cet été

Cet été, il fait beau et surtout, il fait chaud! Alors où aller se sucrer le bec, question de se rafraîchir un peu?

Bien au-delà de la crème molle, la sandwich à la crème glacée ou le sundae, aujourd’hui, on retrouve une immense variété de produits glacés aux mille et un parfums. Que ce soit en crème glacée, en sorbet ou en gelati, on raffole de ces délices sous toutes leurs formes en raison de leur goût crémeux, sucré et frais en bouche. Parmi l’offre gastronomique diversifiée que propose Montréal, la ville regorge d’établissements où déguster d’excellents produits glacés artisanaux. Il faut profiter des semaines de splendide température que Montréal nous offre pour le peu de temps que ça dure ! Alors, quoi de mieux que de vous proposer une liste des meilleures crèmes glacées en ville !? Si vous les goûtez toutes, chose qu’on vous conseille fortement, vous mettrez également toutes les chances de votre côté d’avoir un « beach body » comme le nôtre. Notre liste des meilleures crèmes glacées de Montréal et des meilleures crèmeries de la ville :

Top Glaciers est issu d’un regroupement de plusieurs petits fabricants de crèmes glacées et sorbets. Les différentes marques dans ce groupe sont Bilboquet, SoloFruit, Lambert et depuis quelques semaines CoolWay.

Il n’y a maintenant qu’une seule usine située dans le quartier Ahuntsic avec tous les équipements les plus modernes et performants.

La marque Bilboquet possède maintenant 9 boutiques qui offrent une vaste sélection de saveurs en crèmes glacées, sorbets biologiques et desserts glacés vegans à base de soya biologique. Plusieurs styles de gâteaux glacés sont également offerts. Les boutiques se retrouvent entre autres dans les quartiers d’Outremont, Westmount, Plateau, rue St-Laurent dans le centre-ville, Pointe-Claire et sur la rue Décarie dans le secteur ville St-Laurent ! Les saveurs signatures que l’on retrouve dans ces boutiques…Brou Ha ! Ha !, Choco-Choc, Cacaophonie, Vanille-Framboise, Carasel de Mer sans oublier les fameux sorbets, mangue, framboise, orange sanguine et citron!

On vous attend !

La Diperie, un incontournable du dessert !

Si tu es fan de crème glacée, de chocolats ou de desserts décadents, tu dois aller faire un tour dans l’une des 40 succursales de La Diperie. Rendu célèbre par son choix unique de plus de 30 «DIP» fait de vrai chocolat et de ses milliers de photos de crème glacée prise devant son fameux mur bleu, La Diperie est aussi connu pour ses produits véganes tel que la pâte à biscuit que tu peux manger crue! Mais une visite ne suffira pas car il te sera impossible de résister aux autres desserts, tel que les beignes qui eux aussi sont ‘’Dipper’’ dans le chocolat, les gâteaux à la crème glacée, le gâteau arc-en-ciel, les laits frappé gourmets et tu même y trouver les fameux gâteaux au fromage du Cheesecake Factory Bakery! www.ladiperie.com pour trouver la plus proche…

Établie depuis 2012 sur la Plaza Saint-Hubert, dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie, L’Armoire à glaces propose aux inconditionnels de la gourmandise, un large choix de gelato, sorbets et desserts glacés d’inspiration italienne. Des parfums intemporels aux plus audacieux, elle est une étape gourmande incontournable à Montréal pour vivre et partager un moment savoureux dans un décor inspirant. La fraîcheur, la qualité, la créativité et l’authenticité sont les valeurs chères à L’Armoire à glaces. Nous mettons un point d’honneur à proposer des produits aussi délicieux que responsables.

La Cabane Givrée est une entreprise familiale qui a ouvert ses portes en 2017 à Oka.

C’est un endroit où les gens apprécient venir faire une pause seule ou en famille pour déguster nos produits de qualités. Nous nous efforçons d’ajouter des nouveautés régulièrement pour le plaisir de nos clients réguliers.

Notre terrasse chaleureuse équipée d’un Chauffe-terrasse pour les soirées plus fraîche est toujours aussi très appréciée quand les gens ont envie de rester à bavarder entre-amis. Nous avons aussi, pour les temps pluvieux quelques tables à l’intérieur avec accès à internet ce qui nous permet de combiner glace et café.

La Cabane est soucieuse de l’environnement, pour cette raison depuis nos tout début nous servons la majorité de nos produits dans des contenants recyclables et COMPOSTABLES autant que possible.

Si vous passez dans notre coin enchanteur, venez faire un tour à la Cabane et déguster une Tornade ou un muffin fait maison !

Le grand Verglas, c’est une experience en soit! Si je vous disais que c’est l’endroit où vous pouvez rendre vos délires glacés réalité, là où vous pouvez avoir non pas une mais quatre saveurs de chocolat belge sur un même cornet affectueusement nommé 𝐿𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑙𝑎𝑠, là où vos tourbillions sont garnis non pas seulement d’une barre de chocolat mais aussi de notre fameuse spécialité fait maison que sont nos sorbets et gelato. Et oui se sont quarante saveurs de sorbets et gelatos qui sont sans saveur artificielle ni colorant que vous trouverez à notre sucursale. Nous vous proposons 20 sorbets vegan, sans gluten et faits à 100% de vrais fruits ainsi que 20 gelato tous sans lactose et certains sont même vegan! Alors à go, on vient essayer notre Grand Verglas, nos tourbillons au gelato et nos fameux bubble tea garnis de crème glacée offerts sous le nom de 𝑀𝑜𝑢𝑛𝑡–𝑇𝑒𝑎.

Voici le lien facebook:

https://m.facebook.com/legrandverglas/?locale2=fr_CA

Voici le lien de notre site web:

https://legrandverglas.com

Voici le lien de notre instagram:

https://www.instagram.com/legrandverglas/?hl=fr-ca

Cassis et Mona

Que ce soit entre amis ou en famille, les bars laitiers sont toujours des endroits prisés à cette période de l’année. Pourquoi ne pas tous les essayer ?