Activités, attractions et sorties au Québec

Encore cette année, la planification des sorties estivales revêt un caractère plutôt unique. Peu importe la destination, c’est l’occasion ou jamais de profiter de ce que notre belle province a à nous offrir.

Le Québec regorge d’activités, d’attractions et d’attraits inoubliables et 100% diversantes.

Voici notre sélection plein air !

Une soirée cinéma en plein air pour un moment inoubliable

CINÉ-PARC ORFORD

Situé à Sherbrooke, à proximité du Mont-Orford, le Ciné-Parc Orford est un ciné-parc indépendant proposant des films populaires et familiaux dans une ambiance estivale et festive.

Le Ciné-Parc Orford s’est donné comme mission de devenir LA sortie de soirée en Estrie. En plus de pouvoir visionner des films sur grand écran, il est maintenant possible d’arriver tôt pour profiter des aires de jeux et de l’aire de pique-nique nouvellement aménagées.

L’offre alimentaire a été bonifiée! Au menu : Queues de Castor, crème glacée, poutines et frites, pizzas, hot-dogs et bien entendu, tous les classiques du cinéma! Une expérience complète qui saura plaire aux petits et aux grands!

cine-parcorford.com

500 mètres de Via ferrata dans un paysage à couper le souffle

PROJET VERTICAL

La Via ferrata La Charlevoix est un parcours aménagé sur la paroi du Fairmont Le Manoir Richelieu, à la Malbaie.

Ce parcours vous permet d’apprécier la vue époustouflante sur le fleuve St-Laurent. Vous grimperez sur la paroi rocheuse, franchirez des traverses de bois vertigineuses, pont de singe, tyrolienne et si vous êtes chanceux vous apercevrez peut-être au loin, des mammifères marins.

Venez découvrir la Via Ferrata ! Vue époustouflante sur le fleuve St-Laurent !

Durée : 2,5 heures

: 2,5 heures Niveau : Intermédiaire

: Intermédiaire Âge : 7 ans et +

: 7 ans et + Via Ferrata ouverte à l’année

Réservation en ligne obligatoire

Via Ferrata Fairmont Le Manoir Richelieu

181, Rue Richelieu, La Malbaie

Québec, Canada G5A 1X7

projetvertical.com

