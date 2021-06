Aventure Québec : point de départ de vos vacances en plein air

Depuis plus d’un an déjà, nous n’avons de cesse de découvrir – ou de redécouvrir – les immenses étendues de notre belle province. Paradis de lacs et de forêts, le royaume du fleuve Saint-Laurent s’étend bien au-delà des routes principales. Aussi, il en revient aux plus aventureux d’en découvrir toutes les merveilles. Que vous désiriez partir à la conquête de la nature sauvage à pied, en vélo, en glissant sur l’eau, ou par tout autre moyen, Québec Aventure Plein Air est votre point de départ pour planifier votre sortie!

N’est pas explorateur qui veut. Sans encadrement, sans expérience et sans l’équipement approprié, il est bien entendu déconseillé de s’aventurer trop loin dans une nature aussi vaste que la nôtre. Cependant, grâce à la collaboration d’Écotourisme Québec et des Parcs régionaux du Québec, qui ont réuni sur un même site Web l’ensemble de l’offre plein air, des entreprises qualifiées à chacun des territoires naturels, il devient facile et à la portée de tous de planifier son aventure.

Construire son parcours sur mesure

Que vous soyez débutants, initiés ou experts, vous trouverez votre compte sur Québec Aventure Plein air. Vous n’aurez pas besoin de naviguer entre 20 sites Web différents pour prévoir votre parcours, puisque tout se trouve à la même adresse.

Par exemple, commencez par choisir votre région de prédilection, disons « la Mauricie », puis en un clic vous aurez accès à l’ensemble des activités plein air disponibles sur son territoire. On y retrouve de tout, accessible aux chiens ou pas, sur terre, dans les airs, en montagnes et sur l’eau : descente en rappel, plongée en apnée, planche à pagaie, canyoning, kite surf, escalade, randonnée pédestre, géocaching et beaucoup plus.

Vous pourrez également prévoir votre hébergement en nature, que vous soyez plus traditionnel, du type camping ou chalet, ou encore opter pour l’un ou l’autre des hébergements insolites qui vous sont proposés.

De plus en plus en vogue, ces derniers ne sont pas piqués des vers, alors que vous établirez vos pénates et passerez vos nuits dans un dôme, une sphère ou une yourte, dans autant de panoramas formidables et hétéroclites.

Pour chacune des entreprises qui offrent des activités ou de l’hébergement, vous aurez accès aux coordonnées, à des informations complémentaires et au site Web, afin d’effectuer vos réservations.

Pour un tourisme d’aventure sécuritaire

En passant par le portail Aventure Québec, vous vous assurez de traiter avec des entreprises qui ont le souci de bien faire les choses et qui ont une véritable maîtrise des activités qu’elles promeuvent, particulièrement sur le plan de la sécurité et du respect de l’environnement. En tout, c’est quelque 200 organisations qui font partie du réseau.

Reconnue par le ministère du Tourisme du Québec comme étant un leader en matière de nature et de plein air, en plus d’être membre de l’Adventure Travel Trade Association, Aventure Écotourisme Québec regroupe aussi 155 entreprises accréditées Qualité-Sécurité, principalement spécialisées en tourisme d’aventure, en tourisme de nature et en écotourisme.

Via un audit et des visites d’inspection, Aventure Écotourisme Québec s’assure de la qualité et de la sécurité des services offerts par celles-ci en fonction de critères et standards rigoureux, les plus poussés en Amérique du Nord.

C’est pourquoi, peu importe votre niveau, vous êtes assurés de pratiquer vos activités de plein air en toute sécurité. Aussi, pour que votre aventure ne se transforme pas en mésaventure, vous aurez accès à des guides (ou accompagnateurs) professionnels, ainsi qu’à la location (et dans certains cas au prêt) d’équipement spécialisé vous permettant de vivre une expérience des plus inoubliables.

Si vous êtes vous-même aguerri en la matière et n’avez pas besoin de guide, aucun problème, vous aurez quand même accès à un réseau de grande qualité pour faciliter vos déplacements et vos activités.

Tous les parcs régionaux du Québec sont à votre portée !

Le site Web d’Aventure Québec est également le principal portail vers l’ensemble des parcs régionaux du Québec, chacun ayant ses propres particularités topographiques et débordant d’activités de plein air.

Parmi ceux-ci, vous retrouverez plusieurs territoires où il est possible de pratiquer librement vos activités favorites, alors que dans d’autres cas, vous retrouverez des milieux davantage encadrés, avec location ou prêt d’équipement, vous permettant de vous sentir plus en sécurité.

Sentiers balisés, affichage explicit des différents niveaux de difficulté, règles de sécurité bien apparentes, tout est mis en œuvre pour favoriser des expériences adaptées à chaque type d’aventurier.

Plusieurs de ces parcs portent également le sceau de qualité PaRQ, une accréditation témoignant de leur professionnalisme, de la qualité de l’expérience plein air qu’ils offrent et de leurs bonnes pratiques dans tous les aspects de leurs opérations, y compris la gestion des risques et le développement durable.

Concours : « J’aime mon parc ! »

Pour en apprendre davantage, visitez le aventurequebec.com

