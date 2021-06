À la découverte du cellier de l’État de Washington

Bienvenue dans l’Evergreen State – l’État qui est toujours vert – un surnom attribué en raison de l’immense forêt de conifères qui traverse son territoire. À ne pas confondre avec la capitale homonyme du pays, l’État de Washington, voisin de la Colombie-Britannique par le nord et bordé de l’océan Pacifique à l’ouest, est le deuxième plus grand producteur de vins haut de gamme aux États-Unis, avec plus de 1000 établissements vinicoles, 70 cépages et 16 zones viticoles.

Gagnants de nombreux prix et acclamés par la critique, les vins de l’État de Washington sont encore méconnus au Québec, mais ils valent la peine d’être découverts. Avec quelque 127 produits disponibles à la SAQ, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Dans l’équation qui donne à ces vins tout leur caractère, on additionne la nature exceptionnelle et hétéroclite de l’état à des producteurs qui croient en l’importance de redonner à la terre ce que l’on en retire.

Un terreau fertile pour la viticulture

L’État de Washington réunit une grande mosaïque de climats différents qui offrent des conditions optimales à la production de vins diversifiés et de grande qualité, mais aussi à la culture d’excellents fruits, légumes et houblons.

Si vous avez déjà visité la vibrante ville de Seattle, vous y aurez remarqué l’omniprésence de l’eau, ainsi que son climat humide, pluvieux et marin. Or, en s’avançant vers le milieu des terres, on rencontre la chaîne de montagnes des Cascades, qui sert de rempart contre le climat humide de l’ouest, en empêchant les précipitations de descendre sur le bassin du fleuve Columbia.

À l’est de la chaîne, cela crée des conditions arides s’apparentant au désert, ce qui donne un grand rôle aux rivières, entre autres la Walla Walla, la Yakima, la Snake et la Columbia River, dans la viticulture de la région.

En plus de fournir des sources d’irrigation vitales, ces dernières contribuent à modérer les températures pendant l’hiver, qui est sujet aux fortes gelées. Malgré que le soleil y brille plus de 300 jours par années, c’est également l’endroit au monde où l’on retrouve les plus grands écarts de température entre le jour et la nuit.

Le tout combiné à des sols anciens et maigres, riches en histoire volcanique, la région est parfaite pour la viticulture, en offrant aux raisins l’endroit idéal pour mûrir et se développer. Sa latitude de 46 degrés est également parallèle à la vallée du Rhône, en France, et c’est pourquoi de nombreux vignerons washingtoniens s’en inspirent pour leur viticulture.

Des gens de cœur, des produits primés

Les vins de Washington sont bien souvent élaborés à la main par des vignerons ambitieux et talentueux qui font ressortir le terroir de plus belle dans leur création. Leurs vins, qui présentent un équilibre d’expressions fruitées authentiques et équilibrées, sont souvent plus acidulés, moins sucrés et plus francs que ceux produits plus au sud, avec un degré d’alcool raisonnable.

Ce qui peut étonner, c’est la très grande diversité de production: des rieslings vifs aux cabernets sauvignon, en passant par de superbes chardonnays, vous en trouverez pour votre content.

Avec des noms d’appellation alléchants comme Columbia Valley, Ancient Lakes, Horse Heaven Hills, Red Mountain, Walla Walla, Rattlesnake Hills, Snipes Mountain et Candy Mountain, il y a définitivement tout un monde d’expériences gustatives intéressantes qui s’offrent à vous.

Voici une liste de suggestions à un bon rapport qualité-prix, des rouges pour le BBQ et des blancs pour l’apéro, à mettre sur votre bucket list pour cet été!