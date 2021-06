Förena x SKYSPA : sur la terre comme au ciel !

Les adeptes de la culture spa connaissent déjà SKYSPA, qui offre depuis 2007 une expérience différente, symbolisant l’aspect social d’un spa urbain, dans ses installations logées tout en hauteur au Quartier Dix30, sur la Rive-Sud de Montréal, et depuis 2011 à Sainte-Foy, dans la Capitale-Nationale. Avec sa formule abordable et son ambiance conviviale évoquant une terrasse privée, qui permet de passer du temps entre ami(e)s jusqu’à tard en soirée, on y va pour relaxer, discuter et profiter de tous les services d’un spa moderne.







Par ailleurs, les créateurs de SKYSPA souhaitent vous inviter hors de la ville, mais pas bien loin, au mont Saint-Bruno, pour découvrir la nouvelle cité thermale Förena, qui vous embarquera pour un voyage vers des terres inconnues empreintes d’histoires inspirées par l’Islande, l’Allemagne et la Russie.

La cité thermale Förena, gardienne de traditions ancestrales

Pratique millénaire empruntée par de nombreuses cultures au fil des siècles, la thermothérapie s’est développée de manières bien différentes selon l’endroit, s’adaptant au rythme de vie et au territoire des peuples qui l’ont adoptée. Förena se veut un endroit magique, un portail mystique qui vous transportera vers trois destinations inspirées des pratiques de l’Islande, de l’Allemagne et de la Russie, portées par des décors et des essences propres à chacune d’elles.

L’Islande – Cohésion entre feu et glace







Ode à la témérité du temps, à la vastitude des paysages et à la puissance de la nature, vous y découvrirez la thermothérapie sous sa forme la plus brute. Vous serez guidés entre ses chemins escarpés et ses roches poreuses jusqu’aux termes chauds, afin que vous puissiez rencontrer le bien-être que procure l’inconfort saisissant des bassins d’eau glaciale.

Ensuite, vous pourrez sombrer doucement dans le réconfort des bassins d’eau chaude et de ses vapeurs thermales, baignant au milieu des menhirs, qui apaiseront votre corps et votre esprit.

L’Allemagne – L’intensité du moment présent







Ici, une bourrasque brûlante emplira vos poumons et coupera momentanément votre souffle. En ces terres, vous apprendrez à maîtriser votre corps des besoins frivoles de l’esprit, et à taire le bruit cérébral des mots qui envahissent votre âme.

Ce voyage vous fera découvrir des rituels de thermothérapie inattendus ; un hymne à l’intensité du moment présent et au pétillement de l’eau qui se heurte contre la pierre brûlante. Expérimentez la chaleur cuisante du sauna allemand, alternée au choc de température du bassin froid, tout en admirant la vue panoramique de la salle de détente.

La Russie – Les contrastes extrêmes







Vous serez transportés vers un monde où l’inconfort, face à l’inconnu, fera naître en vous une force imprévisible. Les contrastes de températures extrêmes s’uniront pour vous faire vivre la plus intense des expériences de thermothérapie. Seuls les plus braves s’aventureront vers ces lieux aux paysages indomptables, sous lesquels se cachent les lacunes de votre imaginaire.

Bravez le bain vapeur et plongez sous la chute froide. Après ce cycle thermal, une détente des plus apaisantes vous attend dans la pénombre de la salle de détente.

Participez à des événements sensoriels spontanés

Comme vous avez pu le constater, la cité thermale Förena est un joyeux prétexte à se lancer dans une aventure. Mais l’ambiance mythique des lieux n’est pas que visuelle, vous pourrez également participer à des rites ancestraux et à des événements sensoriels ponctuels, voués à maximiser votre expérience thermale.

De ce côté, autant SKYSPA que Förena vous proposent des séances animées par un maître, comme le rituel du Aufguss, inspiré de la tradition allemande. À l’aide de mouvements de serviette chorégraphiés, le maître Aufguss crée une circulation d’air afin de faire redescendre la chaleur se trouvant en suspension, propulsant ainsi des tourbillons ardents qui créeront de grandes variations de température.

Bien que, pour des raisons évidentes, la pandémie de Covid-19 ait obligé l’équipe à temporairement interrompre ces événements, celle-ci travaille à de nouveaux happenings originaux, comme des séances d’étirements bénéfiques. Si la tendance se maintient, l’Aufguss fera aussi très bientôt son retour !





Un retour vers la normalité

Les équipes de SKYSPA et de Förena sont ravis de reprendre leurs activités et de vous accueillir à nouveau dans leurs établissements. En plus du circuit thermal, les services de massothérapie sont toujours disponibles et vous offrent plusieurs techniques spécifiques appliquées par une équipe hautement professionnelle.









Ne manquez pas de réserver vos vendredis et samedis soirs en bonne compagnie dans l’une ou l’autre des installations SKYSPA, ou il est également possible de manger et de prendre un verre tout en profitant de la terrasse. On vous offre dorénavant le service aux tables !

Et pour l’univers de Förena, il n’en tient qu’à vous de le découvrir…