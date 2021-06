Vins et plaisirs: pour des plats festifs!

Rocca di Montemassi Le Focaie Maremma Toscana

Si vous cherchez un vin passe-partout pouvant accompagner autant une pizza et des pâtes que des charcuteries et des grillades, vous avez là un excellent choix. L’appellation Maremma Toscana DOC est née en 2012. Une DOC récente pour une viticulture qui, elle, possède une longue tradition. On y cultive des cépages rouges et blancs, locaux et internationaux. Les vignobles, situés sur des collines et des pentes douces baignées de soleil, produisent des cuvées de caractère, aromatiques et concentrées en saveurs, comme ce vin de sangiovese qui se distingue par son côté charnu, généreux en fruits, et par ses tanins veloutés. On prendra plaisir à savourer ses notes de cerise noire, de violette et de vanille. Parfait pour accompagner notre taco à la viande braisée !

Vin rouge, 750 ml

Italie, Toscane

Code SAQ : 11184968

Prix : 14,95 $