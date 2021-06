Vins et plaisirs: suggestions variées pour faire provision

Vignoble Rivière du Chêne William 2020

On va se le dire, trouver un bon vin rouge québécois est plus difficile que d’en trouver un bon blanc. Le climat d’ici est dur pour les cépages rouges. Toutefois, après quelques tentatives, le Vignoble Rivière du Chêne y est arrivé. Leur William rouge, cuvée 2020, est une vraie réussite ! Élaboré à partir de raisins indigènes (Maréchal Foch 54 %, Marquette 24 % et Léon Millot 22 %), il a gagné de la maturité depuis le premier millésime. À chaque gorgée, on découvre enfin un vin avec de la matière. Un vin charnel, rond, gourmand et fruité. On prendra plaisir à le boire maintenant, en profitant des bons moments estivaux. On le rafraîchit légèrement, autour de 15 degrés, ce qui permettra de bien faire ressortir son caractère fruité et d’apprécier ses notes de framboise et de cerise noire. Tellement plaisant avec une assiette de charcuteries, une pizza et, pourquoi pas, avec nos côtes levées provençales !

Vin rouge, 750 ml

Canada, Québec

Code SAQ : 12824998

Prix : 16,25 $