Un nouvel acteur de l’aéronautique recrute à Montréal

Le Québec a les yeux résolument tournés vers le ciel depuis des décennies! Grâce entre autres à son esprit d’innovation et à sa créativité, il se classe d’ailleurs parmi l’élite de l’industrie aéronautique, alors que Montréal est l’une de ses trois capitales mondiales, avec Seattle et Toulouse. C’est donc sans surprise que ce dynamisme attire chaque année de nouveaux acteurs à atterrir chez nous, promesse d’emplois de qualité dans une industrie bien en vue.

C’est le cas chez DAHER, un avionneur et équipementier qui s’affaire présentement au développement d’un tout nouveau centre logistique à Ville Saint-Laurent. Dans la dernière année, cette entreprise familiale française a déjà embauché plus d’une centaine de personnes, et c’est plus de cent nouvelles positions qui restent à combler.

Votre carrière pourrait prendre son envol…

Depuis 1911, DAHER est à ce jour, avec la gamme d’avions TBM, l’héritier des Morane-Saulnier, le plus ancien avionneur encore en activité. Sa réputation en Europe n’étant plus à faire, DAHER est le 7e avionneur au monde en aviation générale et d’affaires, alors que son expertise très recherchée en équipements et systèmes aéronautiques est déjà sollicitée par des acteurs majeurs de l’industrie, comme Airbus, Eurocopter, Boeing et Bombardier.

L’implantation de sa filiale montréalaise misera cependant sur son expertise de logisticien et d’industriel, au service d’un fabricant d’équipement d’origine (OEM) de grande importance. Son mandat? Réceptionner, manutentionner et faire l’assurance qualité de pièces aéronautiques, ce qui représente historiquement un défi de taille pour plusieurs compagnies aériennes et pour les constructeurs.

Pour les candidats les plus ambitieux, l’implantation de cette startup offre d’ailleurs de réelles opportunités de carrière et de développement. C’est qu’en participant à l’édification de ce tout nouveau hub logistique, vous pourriez être partie prenante de sa réussite et faire figure de pionnier, et ce, à des salaires hautement compétitifs.

Les postes à combler

DAHER cherche à recruter des candidat(e)s polyvalent(e)s, capables d’assumer plusieurs rôles avec confiance et de faire preuve d’un grand esprit d’initiative. Les postes suivants sont à combler rapidement.

Magasiniers;

Manutentionnaires;

Agents de transport.

Avoir déjà évolué dans le secteur aéronautique est vu comme un avantage, mais toutes les candidatures sérieuses, avec au moins trois ans d’expérience en manutention et en logistique, seront considérées.

Comme DAHER se veut une entreprise familiale qui mise sur le développement à l’interne et sur la croissance de ses meilleurs éléments, l’avancement est également tout à fait possible. Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une compagnie en démarrage, qui promet une ambiance d’équipe dynamique, n’attendez plus!

Faites parvenir votre candidature au daher.recruitment.canada@daher.com

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ LE DAHER.COM