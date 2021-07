Pulse of the Ancients, la première extension d’Hyrule Warriors: Age of Calamity est arrivée

Sept mois après la sortie du spin-off de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, appelé Hyrule Warriors: Age of Calamity, voici enfin sa première extension.

La première extension de Hyrule Warriors: Age of Calamity, nommée Pulse of the Ancients, vous propose de nouvelles quêtes additionnelles par l’entremise de Purah et Robbie à même un laboratoire de technologies anciennes. L’excentrique duo vous proposera une panoplie de quêtes afin de remplir une sorte de carte, déverrouillant ainsi de nouvelles armes ainsi qu’un nouveau personnage jouable.

Ainsi, vous aurez la possibilité d’obtenir le fléau des gardiens, une arme redoutable à deux mains pour Link pouvant copier les armes ennemies ainsi que la Master Cycle, une motocyclette, pour la princesse Zelda. Du côté du nouveau personnage jouable, il s’agit en fait de la célèbre créature de la saga Breath of the Wild: le Gardien. Il est néanmoins drôle de savoir que vous pourrez contrôler cette créature mythique qui, selon le lore, est considérée comme une entité autonome.











De nouvelles créatures feront partie également de cette nouvelle extension. Il s’agit, entre autres, de Chuchus géants, de sorciers surpuissants ainsi que de Moblins munis de barils explosifs. Du côté des quêtes, celles-ci sont très difficiles, par moment, car certaines vous pousseront à affronter des créatures plus puissantes que la normale. D’ailleurs, vous aurez à combattre des gardiens plus puissants ainsi qu’un Centaléo qui aura une endurance extrêmement forte, forçant notre personnage à user de patience, de magie et de sorts de Sheika à profusion.













Contrairement au contenu officiel de Hyrule Warriors: Age of Calamity, l’histoire de l’extension se jouera uniquement avec des dialogues narrés par les personnages. Pas question, ici, de cinématiques complètes comme nous avions pu avoir au préalable avec le jeu d’origine.

En toute honnêteté, si vous avez adoré le jeu original, vous allez forcément adorer l’expansion, car elle apporte un bon lot de défis. La difficulté est augmentée également dans ceux-ci, vous forçant à utiliser plus vos sorts ainsi que votre magie Sheika!



















Petit point important : si vous prévoyez acheter les deux extensions, soit Pulse of the Ancients et le second prévu pour novembre, Guardians of Remembrance, je vous suggère plutôt d’acheter la Season’s Pass plutôt que chaque extension seule puisque vous obtiendrez un meilleur tarif d’ensemble, en plus de la tenue Prototype Ancients qui inclus un nouveau casque, une nouvelle armure, de nouvelles jambières ainsi qu’une épée courte.

Un énorme « MERCI » à Nintendo of Canada pour la Season’s pass!

