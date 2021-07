Des vins pour vos vacances estivales !

L’histoire vinicole de l’Argentine s’est développée grâce à des vignerons venus d’Europe avec leur savoir-faire pour y cultiver la vigne. C’est le cas avec les exploitants de ce domaine, qui sont arrivés du sud de la France pour faire des vins au pied de la Cordillère des Andes, à une altitude de 1200 mètres – faisant de ce vignoble un des plus hauts au monde!

À cette altitude, très peu de pluie tombe sur les terres, on a donc pas beaucoup d’humidité ce qui facilite la culture bio. Le vignoble est donc certifié biologique et il est devenu le plus médaillé parmi les vignobles de sa catégorie. Un beau succès pour cette maison qui a toujours su faire des vins très élégants. Celui-ci a été vinifié en cuve inox 100% afin d’en conserver le fruit. On aime son côté frais et bien balancé, combinant à la fois une belle acidité et une texture ronde. Des notes de fruits tropicaux, de pomme verte, de citron, et de fleurs blanches le caractérisent.

Vraiment intéressant avec une salade de chèvre, un plat végétarien comme des courgettes au fromage ou un sandwich au poulet.

Vin blanc, 750 ml

Argentine, Mendoza

Code SAQ : 14195339

Prix : 14,55 $