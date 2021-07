3 jeux de société à emporter sur la plage

Les longues journées de baignade estivales riment souvent avec pique-nique, sieste et… parties de cartes ! Entre amis ou en famille, on teste les jeux de société les plus populaires de l’été.

Dixit

« Dixit est un jeu simple et élégant dans lequel votre imagination est la clé. Des illustrations sont révélées. Leur point commun : une phrase énigmatique. Mais attention : une seule des images illustre cette phrase, les autres sont des leurres. Pour trouver l’image clé, laissez-vous porter par vos idées ! »

Charmant, l’univers fantastique illustré sur les cartes du Dixit séduit autant les petits que les grands, qui deviennent tour à tour conteurs d’histoires dans lesquelles une image vaut mille mots.

Dès 8 ans, de 3 à 12 joueurs, 49,99$

Time’s Up Family 2

« Time’s Up Family 2 est un jeu de devinettes amusant et excitant ! Pour gagner, vous devrez faire preuve de vitesse, d’intelligence et d’inspiration. Vous vous verrez sauter sur votre chaise pour être le premier à répondre correctement ! Fous rires garantis. »

Nul besoin de posséder les autres titres de la série Time’s Up pour jouer à cette récente édition familiale du jeu. Ludique, elle permet au plus jeune d’étendre leur répertoire de synonymes et de développe leurs facultés d’expression tout en s’amusant.

Dès 8 ans, 4 à 12 joueurs, 34,99$

Loups Garous de Thiercelieux

« Des loups se sont infiltrés parmi les innocents villageois et dévorent une victime chaque nuit. Les furieux villageois parviendront-ils à les éliminer ? Loups Garous est LA référence pour passer un excellent moment dans un climat de rôles secrets, de doutes, de bluff et de discussions animées. »

Les adeptes du Loups Garous de Thiercelieux aiment y jouer le soir, autour d’un feu de camp ou dans une pièce tamisée, mais ce jeu de rôles est aussi amusant sur la plage, assis en cercle, quitte à cacher les villageois sous leur serviette quand les loups garous désignés doivent sévir !

Dès 10 ans, de 8 à 18 joueurs, 14,99$