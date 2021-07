Accédez aux offres d’emploi de Métro

OUTILS ET CONSEILS

Seriez-vous à l’aise de travailler dans une jeune pousse?

Être employé dans une entreprise coopérative : une foule de possibilités!

xxx

Bariatrix Nutrition Bariatrix Nutrition est une entreprise familiale s’imposant comme chef de file dans l’industrie du développement de la fabrication de produits nutritionnels à haute teneur en protéines. Depuis 1978, Bariatrix est l’un des principaux manufacturiers d’aliments riches en protéines pour les marchés médicaux, commerciaux et de détail. À travers de nombreuses années, Bariatrix est restée une entreprise familiale, à la pointe des aliments riches en protéines pour les athlètes, la perte de poids médicale et les consommateurs de tous les jours. https://www.bariatrix.com/ Envoyer votre CV

Metropolitain Media 514 823-4886

linda@mmdistribution.ca

TransMet Un partenaire de choix pour les grandes entreprises médias. Tout comme les aspects économiques du marché québécois, TransMet a évolué; la réussite de cette entreprise est due avant tout à son service et à sa capacité d’adaptation rapide au changement. http://www.transmet.ca/fr/

Seriez-vous à l’aise de travailler dans une jeune pousse?

Une jeune pousse, communément appelée startup, est une nouvelle entreprise innovante ayant un fort potentiel de croissance. Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous vous demandez si une jeune pousse serait un terrain fertile pour faire fleurir votre talent? Voici de quoi alimenter votre réflexion!

Secteurs prometteurs

Le Québec ayant une culture entrepreneuriale riche, il n’est guère étonnant que les nouvelles entreprises y poussent comme des champignons depuis quelques années. D’ailleurs, la pandémie de la COVID-19 a été un élément déclencheur pour le lancement de nombreux produits et services. Commerce électronique, technologie médicale, autonomie alimentaire, services de livraison… dans ce contexte unique, des startups ont vu le jour et prospéré dans plusieurs domaines.

Cela dit, la reprise graduelle des activités stimulera le développement d’entreprises innovantes dans des secteurs qui avaient été mis « sur pause » depuis le printemps 2020. Le tourisme et l’évènementiel, notamment, seront assurément populaires au cours des prochaines années.

Qualités nécessaires

Vous pourriez vous sentir comme un poisson dans l’eau au sein d’une startup si vous vous reconnaissez dans ces énoncés :

• Vous adorez le travail d’équipe;

• Vous faites preuve d’une grande autonomie;

• Vous vous tenez constamment informé des nouveautés;

• Vous êtes habile pour vous adapter;

• Vous ne craignez pas le risque;

• Vous aimez prendre des décisions qui ont des impacts.

Si vous êtes allumé, débrouillard et n’avez pas peur de l’incertitude, vous vous épanouirez sans aucun doute dans une jeune pousse.

Être employé dans une entreprise coopérative : une foule de possibilités!

Il existe différents types de coopératives : de consommateurs, de producteurs, de solidarité, d’employeurs, etc. Au Québec seulement, on en retrouve des milliers! Si vous êtes à la recherche d’un emploi valorisant, celles-ci pourraient vous offrir une expérience des plus enrichissantes.

Cette formule d’affaires unique en son genre vise à répondre à un besoin ou à un enjeu rencontré dans une communauté. Ainsi, les employés qui travaillent dans des coopératives possèdent des valeurs de solidarité et de respect élevées et privilégient les valeurs humaines plutôt que les profits.

Secteurs

Quels que soient vos champs d’intérêt ou vos passions, il existe probablement une coopérative qui s’y consacre dans votre région. En effet, on en trouve dans plusieurs secteurs économiques :

• L’agroalimentaire;

• L’énergie;

• La culture;

• La foresterie;

• Le commerce de détail;

• Le logement;

• Les assurances;

• Les services à la personne;

• Les services financiers;

• Les télécommunications;

• Etc.

Ancrées dans leur communauté et respectueuses de l’environnement, les coopératives aident des milliers de gens à prendre leur destinée économique en main. Vous êtes de nature altruiste et croyez en la force d’un groupe? Vous saurez vous épanouir et mettre à profit vos compétences dans ces entreprises!

Le saviez-vous?

Les coopératives sont des organisations reposant sur des principes démocratiques. Elles appartiennent à leurs membres et sont dirigées par ces derniers selon la règle suivante : un membre = un vote.