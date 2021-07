Des cocktails 100% originaux pour impressionner la visite!

L’été est bien loin d’être terminé, et comme on prend de plus en plus plaisir à se rassembler fréquemment, entre amis, en famille et avec les voisins, nous vous présentons ici quelques idées de cocktails complètement originaux qui pourront faire de vous le maître des 5@7. Exit les très ordinaires Rhum & Coke, Bloody Caesar et autres Screwdriver, voici des recettes complètement 2021!

Le Tonic au Porto Cabral Fine Rosé

On connaît le porto rouge depuis longtemps, puis on a découvert le porto blanc et maintenant, le porto rosé! Version originale et délicatement fruitée de la célèbre boisson, le porto rosé se sert à l’apéro ou en cocktail. En bouche, il a une texture plus légère que le porto rouge et ses saveurs se distinguent par des notes de fraises sauvages et de framboises. On le sert frais (entre 10 et 12 degrés) seul ou avec de l’eau tonique. Délicieux avec une jardinière aux fraises!

Ingrédients

1/3 Porto Cabral Fine Rosé

Romarin frais ou menthe verte fraîche

Orange

Glace en cube

2/3 Boisson tonique (Schweppes, Canada Dry ou autre marque)

Préparation

Dans un verre, mettre les quelques glaçons au fond du verre. Verser environ 15 cl de Porto Fine Rosé, de façon que le Porto arrive à hauteur des glaçons;

Ajouter 2/3 de boisson tonique et une rondelle d’orange à l’intérieur;

Ajouter une branche de Romarin ou de menthe verte si désiré;

Votre cocktail est prêt, il est très agréable en bouche et désaltère.

Mojito aux framboises, version White Claw Hard Seltzer

White Claw Hard Seltzer combine l’eau de Seltz pure, un soupçon de fruit et un trait d’alcool, le tout sans gluten. Avec seulement 1 gramme de sucre et 100 calories par canette de 355 ml, ces boissons sont à la fois savoureuses et légères. Parfait pour partager lors d’un pique-nique ou pour l’apéro!

Voici la fusion entre une framboise fraîche et mûre et un rafraîchissement vif et froid. Savourez dès aujourd’hui le goût à la fois sucré et acidulé de White Claw® Hard Seltzer Framboise.

Ingrédients

Canette de White Claw Hard Seltzer aux framboises

Feuilles de menthe fraîche

Framboises fraîches ou congelées

Jus de lime

Quartiers de lime

Préparation

Dans une grande tasse, ajouter des framboises fraîches, 4 quartiers ou tranches de lime et de la menthe fraîche;

Écraser le mélange avec un pilon ou utilisez simplement le dos d’une cuillère;

Ajouter plus de jus de lime et remuez;

Terminer avec des glaçons et une canette de White Claw aux framboises, remuez et servez !





Margarita à la flambée infernale (Whisky à la cannelle Fireball)

Le whiskey à la cannelle Fireball n’a plus besoin de présentation! Imaginez seulement ce que l’on ressent face à un dragon cracheur de feu qui vient d’avaler un tonneau de whiskey rempli de cannelle épicée. Il y a un goût paradisiaque et une flambée infernale. Ce qui se passe ensuite dépend de vous.

Un mélange de whiskey onctueux et d’une saveur intense de cannelle donne un whiskey audacieux et parfumé aux arômes prononcés de cannelle et d’épices.

Le whiskey à la cannelle Fireball se déguste de préférence en shooter froid, comme un shot glacé. Pour une autre façon d’enflammer votre soirée, essayez-le avec votre boisson préférée – cola, bière au gingembre, cidre pétillant aux pommes, jus de canneberges, etc. Le Fireball donne du goût à tout ce qui est bon! FIreball est embouteillé à Montréal!

Ingrédients

30 ml (1 oz) de liqueur de cannelle Fireball

45 ml (1,5 oz) de tequila Corazon Reposado

30 ml (1 oz) de jus de lime

Préparation

Verser tous les ingrédients dans un mélangeur à cocktail à moitié rempli de glaçons;

Agiter vigoureusement et verser dans un verre old fashioned;

Décorer d’une tranche de lime et servez!

Le « Cherry » à la Nütrl Seltzer

Disponible en canette 473 ml, mais également dans l’emballage caisse mixte 12 x 355 ml avec 5 autres saveurs. La seule caisse mixte sur le marché avec 6 saveurs variées. Vous adorerez la version au léger goût naturel de cerises noires, qui contient 5 % d’alcool et seulement 130 calories. C’est le changement que vous attendiez dans la catégorie des alcomalts!